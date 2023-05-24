Свято Кирила та Мефодія: привітання з Днем слов'янської писемності у картинках

07:00

День святих Кирила і Мефодія відзначається 24 травня. Це свято вшановує пам'ять святих Кирила і Мефодія – братів-місіонерів, які зробили значний внесок у розвиток писемності і культури у Східній та Центральній Європі. Ми зробили добірку картинок до цього свята.