З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем працівників сільського господарства України у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які працюють у цій сфері.

День працівників сільського господарства України 2025: привітання у прозі, віршах і картинках

Щиро вітаю з днем робітників сільського господарства в Україні! Це свято гідних, сильних та прекрасних людей, які трудяться на благо нашої рідної країни. Дозвольте висловити вам подяку за працю та відданість, із повагою бажаю вам сил, наснаги та справжнього щастя. Зі святом!

***

Вітаю з Днем працівників сільського господарства України. Бажаю щедрих врожаїв та щедрих подарунків долі. Бажаю кмітливості для праці та розуму для раціональних ідей. Бажаю миру та добробуту для тебе і твоїх близьких. Бажаю здоров'я на кожен день та бадьорості на кожен ранок. Бажаю плідної роботи та завжди щасливого життя!

Привітання з Днем працівників сільського господарства 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем сільського господарства

Від душі усіх вітаємо!

Гарних успіхів в усьому

Та врожаїв вам бажаємо!

Хай щастить в щоденній праці,

Та в сім'ї добро панує.

Злагода, здоров'я, щастя

У житті завжди існує!

***

День сільського господарства –

День святковий, день важливий.

Всіх сьогодні вітаєм,

Хто працює на цій ниві!

Для держави найважливіше

Господарство вдале всюди.

То ж нехай будуть щасливі

Усі причетні к сфері люди!

Успіхів та благ багато,

Процвітання та любові.

Хай Господь допомагає

Досягати щастя в долі!

Привітання з Днем працівників сільського господарства 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Щиро вітаю вас із професійним святом! Бажаю сімейного щастя, міцного здоров'я і довголіття. Нехай робота завжди приносить задоволення, а земля радує багатим урожаєм. Дякую за вашу відданість землі, наполегливу і кропітку працю на благо всього народу!

***

З Днем працівників сільського господарства! Бажаю міцного здоров'я, невичерпних життєвих сил, непохитної віри, успіхів та нових досягнень. Хай під блакитним небом України запанує мир і колосяться золотисті ниви. Хай серце наповниться любов'ю, радістю та твердою вірою у перемогу України.

Привітання з Днем працівників сільського господарства 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем сільського господарства

Щиро вас вітаємо,

Щастя, радості, натхнення

У праці вам бажаємо!

Будьте здорові на довгі літа,

Оточує вас хай людська доброта!

***

Господарі землі, вітаєм з святом!

Роботи на землі у вас багато:

Садити, сіяти, полоти та збирати,

Не можна ні секунди змарнувати.

Бажаєм вам високих урожаїв,

Природа вам нехай допомагає.

Ідуть дощі рясні, коли потрібно.

І кожен рік для вас хай буде хлібним!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та Поздравок.