Агропромисловий комплекс був і залишається однією з ключових галузей української економіки. Завдяки працьовитості фермерів, агрономів та інших фахівців, Україна підтверджує свій статус світового гаранта хліба.

Українські аграрії демонструють неабияку стійкість та героїзм, виконуючи роботу на землі, яка часто знаходиться під обстрілами. У цей день варто висловити щиру подяку кожному, хто працює в агросекторі, пише 24 Канал.

Дивіться також Календар свят на листопад 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців

З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала гарні привітання з Днем працівників сільського господарства у картинках і листівках. Бажаємо фахівцям щедрих врожаїв, миру, здоров'я та нових здобутків на благо України.

День працівників сільського господарства України 2025: картинки-привітання

Привітання з Днем працівників сільського господарства 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем працівників сільського господарства 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем працівників сільського господарства 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем працівників сільського господарства 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем працівників сільського господарства 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем працівників сільського господарства 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем працівників сільського господарства 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем працівників сільського господарства 2025 / Колаж LifeStyle24