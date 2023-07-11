В Україні відзначають свято Петра і Павла: привітання для рідних у прозі та віршах

12 липня в Україні відзначають одне з найбільш значущих релігійних свят – День Святих апостолів Петра і Павла. Цього дня закінчується Петрів піст. Вранці християни відправляються до церкви на літургію, а потім обмінюються привітаннями.

Православна церква прославляє учнів Ісуса Христа – духовну твердість святого Петра та розум святого Павла. Апостол Петро – образ людини, яка відвернулася від Господа і покаялася, а апостол Павло – людина, яка чинила опір проповіді Господній, а потім повірила.

Не пропустіть 11 липня – яке сьогодні свято, що не можна робити сьогодні та цікаві прикмети

24 Канал щиро вітає читачів із цим великим святом. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, добробуту кожній родині. Нехай це свято ввійде в кожний дім миром і радісною звісткою.

Привітання з Днем Святих апостолів Петра і Павла у прозі

З Днем Петра і Павла! Нехай достаток, радість і добробут увійдуть до твого дому, нехай гармонія і спокій панують в душі, нехай ніколи не закінчується запас сил і енергії! Розуміння тобі, мудрості, чистих думок і добрих вчинків!

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Вітаю з Днем Петра і Павла! Бажаю миру і здоров'я, достатку, радості та справжніх чудес в житті. Шлях серце вірить і сподівається, нехай душа прагне щастя і відраді. Бажаю бути хорошою людиною. Бажаю берегти свою сім'ю, цей світ. І нехай кожен день буде світлим, теплим і добрим.

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Вітаємо із величним і престольним святом Петра і Павла. Щиро бажаємо вам Божої опіки та добра у Ваших родинах, нехай Ваше слово срібними дзвонами будить в людях бажання жити за Заповідями Божими, бути милосердними та любити ближнього свого, як того вимагає син Божий.

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У цей день бажаю вам непорушної надії на краще і чистої духовності. Нехай приклад Петра і Павла освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. Зі святом!



12 липня – свято Петра і Павла / Фото Canva

Привітання з Днем Святих апостолів Петра і Павла у віршах

У День апостолів Петра і Павла

Вам хочу, друзі, побажать:

Нехай в душі великій вашій

Зростає Божа благодать.

Нехай апостоли святі

Своє заступництво дають,

І від усяких негараздів

Укриють вас і збережуть.

***

Сьогодні свято із рання

Вітаймо Павла і Петра!

Усіх людей скоріш вітайте

Ні сліз, ні смутку ви не знайте.

Апостолів Петра і Павла

Зі щирим серцем я прославлю.

Бажаю горя вам не знать,

Щоб панувала благодать!

***

У день святих Петра та Павла

Побажаю щастя в дім,

Благодать щоб зігрівала,

І завжди щастило всім!

Нехай Петро й Павло святі

І тебе, і близьких всіх

Бережуть своєю силою,

Щоб життя не бруднив гріх!

***

Нехай біди не ступають на поріг,

Бажаю легких я у всьому доріг,

Щоб злі язики вам не шкодили,

І гості в будинок приходили.

Сім'я велика біди не дізнається,

Удача щастя обличчям нехай повертається,

Бажаю світла, щастя і добра,

В душі – спокою і тепла.