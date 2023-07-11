Православная церковь прославляет учеников Иисуса Христа – духовную твердость святого Петра и разум святого Павла. Апостол Петр – образ человека, который отвернулся от Господа и покаялся, а апостол Павел – человек, сопротивлявшийся проповеди Господней, а затем поверивший.

Не упустите 11 июля – какой сегодня праздник, что нельзя делать сегодня и интересные приметы

24 Канал поздравляет читателей с этим большим праздником. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия каждой семье. Пусть этот праздник войдет в каждый дом миром и радостным известием.

Поздравление с Днем Святых апостолов Петра и Павла в прозе

С Днем Петра и Павла! Пусть изобилие, радость и благополучие войдут в твой дом, пусть гармония и спокойствие царят в душе, пусть никогда не кончается запас сил и энергии! Понимание тебе, мудрости, чистых мыслей и добрых поступков!

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Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю мира и здоровья, изобилия, радости и настоящих чудес в жизни. Путь сердце верит и надеется, пусть душа стремится к счастью и отраде. Желаю быть хорошим человеком. Желаю беречь свою семью, этот мир. И пусть каждый день будет светлым, теплым и добрым.

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Поздравляем с великим и престольным праздником Петра и Павла. Искренне желаем вам Божьей опеки и добра в ваших семьях, пусть ваше слово серебряными звонами пробуждает в людях желание жить по заповедям Божьим, быть милосердными и любить ближнего своего, как того требует сын Божий.

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В этот день желаю вам нерушимой надежды на лучшую и чистую духовность. Пусть пример Петра и Павла освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью. С праздником!



12 июля – праздник Петра и Павла / Фото Canva

Поздравления с Днем Святых апостолов Петра и Павла в стихах

У День апостолів Петра і Павла

Вам хочу, друзі, побажать:

Нехай в душі великій вашій

Зростає Божа благодать.

Нехай апостоли святі

Своє заступництво дають,

І від усяких негараздів

Укриють вас і збережуть.

***

Сьогодні свято із рання

Вітаймо Павла і Петра!

Усіх людей скоріш вітайте

Ні сліз, ні смутку ви не знайте.

Апостолів Петра і Павла

Зі щирим серцем я прославлю.

Бажаю горя вам не знать,

Щоб панувала благодать!

***

У день святих Петра та Павла

Побажаю щастя в дім,

Благодать щоб зігрівала,

І завжди щастило всім!

Нехай Петро й Павло святі

І тебе, і близьких всіх

Бережуть своєю силою,

Щоб життя не бруднив гріх!

***

Нехай біди не ступають на поріг,

Бажаю легких я у всьому доріг,

Щоб злі язики вам не шкодили,

І гості в будинок приходили.

Сім'я велика біди не дізнається,

Удача щастя обличчям нехай повертається,

Бажаю світла, щастя і добра,

В душі – спокою і тепла.