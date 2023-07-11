Православная церковь прославляет учеников Иисуса Христа – духовную твердость святого Петра и разум святого Павла. Апостол Петр – образ человека, который отвернулся от Господа и покаялся, а апостол Павел – человек, сопротивлявшийся проповеди Господней, а затем поверивший.
Не упустите 11 июля – какой сегодня праздник, что нельзя делать сегодня и интересные приметы
24 Канал поздравляет читателей с этим большим праздником. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия каждой семье. Пусть этот праздник войдет в каждый дом миром и радостным известием.
Поздравление с Днем Святых апостолов Петра и Павла в прозе
С Днем Петра и Павла! Пусть изобилие, радость и благополучие войдут в твой дом, пусть гармония и спокойствие царят в душе, пусть никогда не кончается запас сил и энергии! Понимание тебе, мудрости, чистых мыслей и добрых поступков!
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Поздравляю с Днем Петра и Павла! Желаю мира и здоровья, изобилия, радости и настоящих чудес в жизни. Путь сердце верит и надеется, пусть душа стремится к счастью и отраде. Желаю быть хорошим человеком. Желаю беречь свою семью, этот мир. И пусть каждый день будет светлым, теплым и добрым.
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Поздравляем с великим и престольным праздником Петра и Павла. Искренне желаем вам Божьей опеки и добра в ваших семьях, пусть ваше слово серебряными звонами пробуждает в людях желание жить по заповедям Божьим, быть милосердными и любить ближнего своего, как того требует сын Божий.
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В этот день желаю вам нерушимой надежды на лучшую и чистую духовность. Пусть пример Петра и Павла освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью. С праздником!
12 июля – праздник Петра и Павла / Фото Canva
Поздравления с Днем Святых апостолов Петра и Павла в стихах
У День апостолів Петра і Павла
Вам хочу, друзі, побажать:
Нехай в душі великій вашій
Зростає Божа благодать.
Нехай апостоли святі
Своє заступництво дають,
І від усяких негараздів
Укриють вас і збережуть.
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Сьогодні свято із рання
Вітаймо Павла і Петра!
Усіх людей скоріш вітайте
Ні сліз, ні смутку ви не знайте.
Апостолів Петра і Павла
Зі щирим серцем я прославлю.
Бажаю горя вам не знать,
Щоб панувала благодать!
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У день святих Петра та Павла
Побажаю щастя в дім,
Благодать щоб зігрівала,
І завжди щастило всім!
Нехай Петро й Павло святі
І тебе, і близьких всіх
Бережуть своєю силою,
Щоб життя не бруднив гріх!
***
Нехай біди не ступають на поріг,
Бажаю легких я у всьому доріг,
Щоб злі язики вам не шкодили,
І гості в будинок приходили.
Сім'я велика біди не дізнається,
Удача щастя обличчям нехай повертається,
Бажаю світла, щастя і добра,
В душі – спокою і тепла.