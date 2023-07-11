11 июля православные христиане вспоминают перенос мощей Кира и Иоанна, пишет 24 Канал. Кир жил во времена императора Диоклетиана, преследовавшего христиан. Кир работал врачом бесплатно, а затем поступил в монастырь. Впоследствии к нему присоединился Иоанн.
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Кир и Иван узнали о христианке, которую заключили в тюрьму с детьми. Они направились на помощь, но и сами пострадали. Мощи святых были в церкви Марка, но сто лет спустя патриарх Александрийский Кирилл перенес их в Египет, где построили новую церковь в честь праведников.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя ссориться – конфликт не уладится.
- Сегодня лучше не венчаться.
- День считался неудачным для стрижки.
- Нельзя спать днем.
Приметы на 11 июля
- Кукушка перестала петь – зима придет быстро.
- Прибыла вода в реке – ждите непогоду.
- Листья падают с деревьев – в сентябре ветви будут "голые".
- Утром дождь – к хорошей погоде.
День в Украине и мире
Всемирный день народонаселения. Праздник учредил ООН в 1989 году. Дату выбрали потому, что за два года до этого установили, что население планеты уже более 5 миллиардов.
Всемирный день шоколада. Считается, что этот праздник ушел из Франции, а затем перешел в другие европейские страны.