11 липня православні християни згадують перенесення мощів Кира та Івана, пише 24 Канал. Кир жив за часів імператора Діоклетіана, який переслідував християн. Кир працював лікарем безплатно, а згодом вступив до монастиря. Згодом до нього приєднався Іоанн.

Дивіться також 6 давніх чоловічих імен українського походження

Кир та Іван дізналися про християнку, яку ув'язнили з дітьми. Вони вирушили на допомогу, але й самі постраждали. Мощі святих були у церкві Марка, але через сто років патріарх Олександрійський Кирило переніс їх у Єгипет, де збудували нову церкву на честь праведників.

День ангела 11 липня святкують Іван, Сергій, Герман, Павло.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися – конфлікт не залагодиться.

Сьогодні краще не вінчатися.

День вважався невдалим для стрижки.

Не можна спати вдень.

Прикмети на 11 липня

Зозуля перестала кувати – зима прийде швидко.

Прибула вода в річці – чекайте негоди.

Листя падає з дерев – у вересні гілки будуть "голі".

Зранку дощ – до хорошої погоди.

День в Україні та світі

Всесвітній день народонаселення. Свято заснувала ООН у 1989 році. Дату обрали тому, що за два роки до цього встановили, що кількість населення планети вже понад 5 мільярдів.

Всесвітній день шоколаду. Вважається, що це свято пішло з Франції, а опісля перейшло до інших європейських країн.