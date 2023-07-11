11 липня православні християни згадують перенесення мощів Кира та Івана, пише 24 Канал. Кир жив за часів імператора Діоклетіана, який переслідував християн. Кир працював лікарем безплатно, а згодом вступив до монастиря. Згодом до нього приєднався Іоанн.
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Кир та Іван дізналися про християнку, яку ув'язнили з дітьми. Вони вирушили на допомогу, але й самі постраждали. Мощі святих були у церкві Марка, але через сто років патріарх Олександрійський Кирило переніс їх у Єгипет, де збудували нову церкву на честь праведників.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна сваритися – конфлікт не залагодиться.
- Сьогодні краще не вінчатися.
- День вважався невдалим для стрижки.
- Не можна спати вдень.
Прикмети на 11 липня
- Зозуля перестала кувати – зима прийде швидко.
- Прибула вода в річці – чекайте негоди.
- Листя падає з дерев – у вересні гілки будуть "голі".
- Зранку дощ – до хорошої погоди.
День в Україні та світі
Всесвітній день народонаселення. Свято заснувала ООН у 1989 році. Дату обрали тому, що за два роки до цього встановили, що кількість населення планети вже понад 5 мільярдів.
Всесвітній день шоколаду. Вважається, що це свято пішло з Франції, а опісля перейшло до інших європейських країн.