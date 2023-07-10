Украинская культура – невероятно богата и насыщена интересными обычаями, традициями и верованиями. Имеют в ней и красивые имена национального происхождения. Познакомьтесь со списком древних украинских имен для мужчин.

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Старые мужские украинские имена

Радим – имя уважаемого прародителя радимичей – председателя польского племени. Радим был брат Вятка – родоначальника вятичей. Имя означает "радость мира" или "способствовать миру".

Хранимир – популярное имя, происходящее от славян. Имеет значение "хранит мир", "миролюбивый".

Сокол – редкое украинское имя, означающее "будящий".

Щастислав – древнее мужское имя со значением "одаренное счастьем".

Чудород – необычное имя. Его можно трактовать так: "приносящий радость", "приносящий чудо".

Цвет – красиво звучит и происходит от слова "цвет", "цвести". Раньше так называли тех мальчиков, которые родились в апреле.