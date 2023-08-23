Україна здобула свою незалежність 24 серпня 1991 року. Цього дня Верховна рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України. 1 грудня цього ж року громадяни підтвердили такий вибір на всеукраїнському референдумі. Зараз Україна знову відстоює свою незалежність у війні, розпочатою Росією. Кожного дня гинуть найкращі сини та доньки України. Тож донатьмо та допомагаймо Збройним Силам України, аби наблизити нашу перемогу. А 24 Канал зібрав найкращі картинки-привітання до Дня Незалежності України.

Зверніть увагу День Незалежності в Україні: чи чекати українцям вихідний цьогоріч

Слід пам'ятати, що Україна існує як незалежна держава не з 1991 року, а має багаторічну історію. Першою формою була Київська Русь, яку вважали однією з найміцніших держав у Східній Європі у IX—XIII столітті. Згодом держава "Україна" існувала під виглядом Галицько-Волинського князівства, Української козацької держави, Української Народної Республіки. Також пам'ятаймо про існування Західноукраїнської Народної Республіки, Держави гетьмана Павла Скоропадського та Карпатської України.

Привітання з Днем Незалежності України: картинки



З Днем Незалежності України / Фото з ютубу



День Незалежності України 2023 / Фото з фейсбуку



З Днем Незалежності України / Фото Krainau



День Незалежності України 2023 / Фото з фейсбуку



З Днем Незалежності України / Фото "Телеграф"



День Незалежності України 2023 / Фото з фейсбуку



З Днем Незалежності України / Фото Pryvitannya.com



День Незалежності України 2023 / Фото "Максимум"



З Днем Незалежності України / Фото з фейсбуку