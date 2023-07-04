З Днем Національної поліції: гарні картинки-привітання для українських правоохоронців

4 липня 2023, 06:04
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День Національної поліції України святкуємо щорічно 4 липня. У цей день ми дякуємо за службу поліцейським, які забезпечують правопорядок та безпеку громадян в Україні.

Національна поліція України є головним правоохоронним органом країни. Вона виконує багато функцій. Зокрема, запобігання злочинам, розслідування правопорушень, забезпечення громадської безпеки, контроль дорожнього руху. 24 Канал зібрав найтепліші привітання у картинках з Днем Національної поліції України.

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Картинки-привітання з Днем Національної поліції України


З Днем Національної поліції / Фото МСТГ


З Днем Національної поліції / Фото ТМР


З Днем правоохоронців / Фото РМР


З Днем правоохоронців / Фото Amazing Ukraine


З Днем правоохоронців / Фото РРДА


З Днем правоохоронців / Фото ЧРДА


З Днем правоохоронців / Фото МСР


З Днем правоохоронців / Фото Поліція Луганщини

Автор: Вікторія Козар