Національна поліція України є головним правоохоронним органом країни. Вона виконує багато функцій. Зокрема, запобігання злочинам, розслідування правопорушень, забезпечення громадської безпеки, контроль дорожнього руху. 24 Канал зібрав найтепліші привітання у картинках з Днем Національної поліції України.
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Картинки-привітання з Днем Національної поліції України
З Днем Національної поліції / Фото МСТГ
З Днем Національної поліції / Фото ТМР
З Днем правоохоронців / Фото РМР
З Днем правоохоронців / Фото Amazing Ukraine
З Днем правоохоронців / Фото РРДА
З Днем правоохоронців / Фото ЧРДА
З Днем правоохоронців / Фото МСР
З Днем правоохоронців / Фото Поліція Луганщини