Конституція в Україні має найвищу юридичну силу. Це фундамент законодавства, на основі якого приймають інші нормативно-правові акти. Щоб цей документ був затверджений, довелось ще сильно постаратись. Як приймали Конституцію України – розповість 24 Канал.

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Історія дня Конституції України

Першу Конституцію не тільки в Україні, а й у всій Європі ввів гетьман Війська Запорозького Пилип Орлик у далекому 1710 році. Її назва була такою: "Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького". Вона містила різні закони та основи для розвитку демократії.

У 1918 році Центральна Рада проголосила Конституцію Української Народної Республіки. Свого часу це також був важливий документ, який затверджував незалежність та рівність прав громадян у республіці.

Коли Україна здобула незалежність у 1991 році, головного закону, який був регулював всі сфери суспільного життя, не було аж 5 років. І це найтриваліший період серед колишніх країн СРСР. З 27 на 28 червня 1996 року депутати працювали цілих 23 години, щоб Верховна Рада нарешті затвердила головний закон держави – Конституцію України.



Прийняття Конституції України / Фото The Ukrainians