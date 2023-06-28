Конституция в Украине имеет высшую юридическую силу. Это фундамент законодательства, на основе которого принимаются другие нормативно-правовые акты. Чтобы этот документ был утвержден, пришлось еще постараться. Как принимали Конституцию Украины – расскажет 24 Канал.

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История дня Конституции Украины

Первая Конституция не только в Украине, но и во всей Европе ввел гетман Войска Запорожского Филипп Орлик в далеком 1710 году. Ее название было таким: "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского". Она содержала разные законы и основы для развития демократии.

В 1918 году Центральная Рада провозгласила Конституцию Украинской Народной Республики. В свое время это также был важный документ, утверждавший независимость и равенство прав граждан в республике

Когда Украина обрела независимость в 1991 году, главного закона, который регулировал все сферы общественной жизни, не было 5 лет. И это самый длительный период среди бывших стран СССР. С 27 на 28 июня 1996 года депутаты работали целых 23 часа, чтобы Верховная Рада наконец-то утвердила главный закон государства – Конституцию Украины.



Принятие Конституции Украины / Фото The Ukrainians