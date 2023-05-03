Теплі та зворушливі слова у день народження зігріють серце будь-якої жінки й допоможуть відчути себе улюбленою та коханою. 24 Канал підібрав найкращі привітання у вигляді віршів, прози та листівок.

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Привітання з днем народження у віршах

З днем народження я щиро

Вас сьогодні привітаю,

Доля, щоб була щаслива,

Миру й злагоди бажаю!

На шляху хай буде радість,

Вдача по п'ятах крокує,

Хай далеко буде старість,

Гарну долю Бог дарує!



Привітання жінці у картинках / Фото Moonzori

День народження настав

– тож прийми мої вітання

Побажати хочу – мрій!

Хай здійсняться всі бажання!

Незабутніх вражень віз,

Миру, злагоди й натхнення,

Сонце гріє хай твій дім

Щастя, світла і кохання!



Привітання для жінки у картинках / Фото Главком

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань!

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!



Привітання для жінки у картинках / Фото з пінтересту

У цей святковий день

Прийміть мої вітання

Та найщиріші побажання:

Здоров'я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у вас гаразд!



Привітання для жінки у картинках / Фото Главком

Я бажаю тобі щастя стільки,

Скільки зірочок на небі сяє!

І нехай життя твоє завжди

Янголи і Бог охороняють.

Я бажаю, щоби кожен день

Був таким чарівним, наче казка.

І нехай насамперед у ньому

Запанує світло й Божа ласка.

Я бажаю, щоб у твоїй душі

Радісно метелики кружляли!

З усього серця я тебе

З Днем Народження вітаю!



Привітання для жінки у картинках / Фото з пінтересту

Привітання з днем народження у прозі

Красиву, ніжну, ласкаву, прекрасну, просто неймовірну жінку вітаю сьогодні з днем народження. Бажаю бути життєрадісною, веселою, світитися від щастя. Нехай кожен день дарує безліч незабутніх миттєвостей, оточують тільки приємні люди і збуваються всі заповітні бажання!

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З днем народження! Хочу побажати тобі залишатися собою, бути коханою і, найголовніше, щасливою. Здоров'я, затишку, добра, грошей і любові! Ти чудова людина. Нехай всі твої заповітні мрії збуваються, а настрій підіймається. Будь щаслива!



Привітання для жінки у картинках / Фото з пінтересту

У цей чудовий день з щирого серця хочу побажати здійснення всіх бажань. Нехай збудуться всі мрії! Нехай успіх, радість і натхнення стануть постійними супутниками. Нехай голова паморочиться тільки від надлишку захвату, енергії та щастя. Бажаю, щоб завжди оточували радісні та щирі посмішки рідних. Ще, звичайно ж, хочеться побажати, щоб завжди ви залишалися такою ж неповторною і чарівною. З Днем народження!

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Прекрасну жінку хочу привітати сьогодні із Днем народження! Ти, немов квітка, прикрашаєш собою цей світ, тому із повагою та захопленням хочу побажати тобі: будь щасливою, завжди закоханою та усміхненою! Нехай усі негаразди обходять тебе, а любов, світло й гармонія назавжди оселяться у твоєму доброму серці. Вітаю!



Привітання для жінки у картинках / Фото з пінтересту

З днем народження! Бажаю Вам затишного дому, квітучого саду, прекрасного здоров’я! Хай будуть досягнуті всі великі життєві цілі! Хай гріють Вас справжнє кохання та міцна дружба! Хай кохана людина буде надійною опорою у житті та джерелом натхнення!

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Вітаю з днем народження! Бажаю бути жінкою-казкою, чудовою мрією, справжнім дивом. Нехай кожен день дарує яскраві зустрічі та щасливі посмішки, ніжні почуття та ароматні квіти, гарні новини та радісні миті. Бажаю краси, кохання та успіху!



Привітання для жінки у картинках / Фото з пінтересту

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