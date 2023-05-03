Теплые и трогательные слова в день рождения согреют сердце любой женщины и помогут почувствовать себя любимой и любимой. 24 Канал подобрал лучшие приветствия в виде стихов, прозы и открыток.
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Поздравления с днем рождения в стихах
С днем рождения я искренне
Вас сегодня поздравлю,
Судьба, чтобы была счастлива,
Мира и согласия желаю!
На пути да будет радость,
Нрав по пятам шагает,
Пусть далеко будет старость,
Хорошую судьбу Бог дарит!
Приветствие женщине в картинках / Фото Moonzori
День рождения настал
– и прими мои поздравления
Пожелать хочу – мечтай!
Пусть исполнятся все желания!
Незабываемых впечатлений воз,
Мира, согласия и вдохновения,
Солнце греет пусть твой дом
Счастья, света и любви!
Поздравления для женщины в картинках / Фото Главком
В этот дорогой для сердца день
Желаем цветов и песен!
От друзей – искренних поздравлений,
От звезд – исполнение желаний!
От солнца – светлая и теплая,
Чтобы судьба щедрой была!
И не остановить времени лекарство,
Удачи весь долгий век!
Поздравления для женщины в картинках / Фото из пинтереста
В этот праздничный день
Примите мои поздравления
И самые искренние пожелания:
Здоровья, счастья и добра,
Потенции, успехов, тепла.
И повседневно, постоянно
Да будет все у вас в порядке!
Поздравления для женщины в картинках / Фото Главком
Я желаю тебе счастья столько,
Сколько звездочек на небе сияет!
И пусть жизнь твоя всегда
Ангелы и Бог охраняют.
Я желаю, чтобы каждый день
Был таким волшебным, как сказка.
И пусть, прежде всего, в нем
Воцарится свет и Божья благодать.
Я желаю, чтобы в твоей душе
Радостно бабочки кружили!
От всего сердца я тебя
С Днем Рождения поздравляю!
Поздравления для женщины в картинках / Фото из пинтереста
Поздравления с днем рождения в прозе
Красивую, нежную, ласковую, прекрасную, просто невероятную женщину поздравляю сегодня с днем рождения. Желаю быть жизнерадостным, веселым, светиться от счастья. Пусть каждый день дарит множество незабываемых мгновений, окружают только приятные люди и сбываются все заветные желания!
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C Днем рождения! Хочу пожелать тебе оставаться собой, быть любимой и, самое главное, счастливой. Здоровья, уюта, добра, денег и любви! Ты замечательный человек. Пусть все твои заветные мечты сбываются, а настроение поднимается. Будь счастлива!
Поздравления для женщины в картинках / Фото из пинтереста
В этот прекрасный день из чистого сердца хочу пожелать исполнения всех желаний. Пусть сбудутся все мечты! Пусть удача, радость и вдохновение станут постоянными спутниками. Пусть голова кружится только от излишка восторга, энергии и счастья. Желаю, чтобы всегда окружали радостные улыбки родных. Еще, конечно же, хочется пожелать, чтобы всегда вы оставались столь же неповторимой и очаровательной. C Днем рождения!
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Прекрасную женщину хочу поздравить с Днем рождения! Ты, словно цветок, украшаешь собой этот мир, поэтому с уважением и восхищением хочу пожелать тебе: будь счастлива, всегда влюблена и улыбается! Пусть все невзгоды обходят тебя, а любовь, свет и гармония навсегда поселятся в твоем добром сердце. Поздравляю!
Поздравления для женщины в картинках / Фото из пинтереста
C Днем рождения! Желаю Вам уютного дома, цветущего сада, прекрасного здоровья! Да будут достигнуты все великие жизненные цели! Пусть греют Вас настоящая любовь и крепкая дружба! Пусть любимый человек будет надежной опорой в жизни и источником вдохновения!
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Поздравляю с днем рождения! Желаю быть женщиной-сказкой, великолепной мечтой, настоящим чудом. Пусть каждый день дарит яркие встречи и счастливые улыбки, нежные чувства и ароматные цветы, хорошие новости и радостные мгновения. Желаю красоты, любви и успеха!
Поздравления для женщины в картинках / Фото из пинтереста