Найкращі привітання з днем народження колезі: святкова проза та картинки

Часто колеги стають дуже близькими людьми одне одному. Вони бачаться або спілкуються онлайн майже щодня, тому проводять багато часу разом. Нерідко влаштовують сюрпризи або готують подарунки у дні народження.

Навіть якщо немає можливості привітати колегу-іменинника особисто, завжди можна це зробити у соціальних мережах та месенджерах. Гарні привітання своїми словами та у картинках зібрав LifeStyle 24.

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Привітання з днем народження для колеги

З днем народження! Бажаю тобі неймовірних досягнень, невичерпної енергії та безмежної радості в житті. Нехай цей день буде сповнений щастя та незабутніх моментів. Щасливого святкування!

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З днем народження, колего! Бажаю, щоб кожен день на роботі був вдалий. Нехай з'являється багато проєктів, які приноситимуть чудові результати. Успіхів, натхнення, великої мотивації та сил тобі!

З днем народження, колего / Фото "Побажайко"

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Співробітників, які заряджають позитивом та енергією, завжди приємно вітати з днем народження! Нехай робота приносить тобі лише задоволення та хорошу винагороду. Гарного свята, колего!

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Щиро вітаю з днем народження! Бажаю, щоб кожен новий рік життя був ще яскравішим, а досягнення перевершували всі очікування. Нехай щастя та успіх завжди супроводжують тебе! З найкращими побажаннями, (ваше ім'я).

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Вітаю з днем народження, колего! Нехай кожна мить твого життя буде наповнена веселощами, досягненнями та неймовірними враженнями. Будь завжди таким же прекрасним та позитивним!

З днем народження, колего / Фото Etnosoft

До уваги Привітання з днем народження: найтепліші слова для дорогих іменинників

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Вітаю тебе з днем народження, шановний колего! Нехай професійні старання завжди винагороджуються успіхом та гарно оцінюються. Бажаю здоров'я, радості та здійснення усіх найзаповітніших мрій!

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Бажаю тобі, колего, незламної енергії на роботі, невичерпного натхнення та підтримки від знайомих, рідних і друзів. Нехай досягнення в кар'єрі з кожним роком стають все більшими. З днем народження!

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Колего, вітаю зі святом! Бажаю, щоб твоя робота завжди була не тільки корисною, але й цікавою. Нехай кожен день приносить нові враження та незабутні емоції. Разом до перемоги!