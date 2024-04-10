Найщиріші слова для рідних та друзів: красиві привітання з днем народження

Багато людей обожнюють дні народження. Кожного року вони з нетерпінням чекають на своє свято. У цей день важливо не оминути увагою іменинника: щиро привітати, подарувати подарунок, проявити любов, турботу та повагу.

Інколи буває складно знайти правильні слова для друга, сестри, мами чи колеги. Тому LifeStyle 24 публікує красиві привітання своїми словами з днем народження. Їх можна надіслати близьким людям та знайомим.

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Привітання з днем народження своїми словами

Вітаю тебе з днем народження! Нехай збуваються усі найзаповітніші мрії, а у душі завжди панують гармонія та спокій. Попри складні часи, бажаю гарно відсвяткувати сьогоднішню дату, у колі рідних та друзів.

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У цей прекрасний день щиро тебе вітаю! Щастя, здоров'я, кохання, якомога більше усмішок та радощів. Нехай будь-які негаразди оминають. Бажаю з гідністю проходити усі життєві труднощі та ніколи не опускати руки.

Привітання з днем народження / Фото Unsplash

Привітання з днем народження / Фото Canva

Привітання з днем народження / Фото Pexels

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Дорогий друже, хочу привітати тебе з днем народження. Я дуже радий нашому знайомству. Дякую тобі за підтримку та поради. Нехай кожен день наповнюється щирим сміхом, а на обличчі будуть лише сльози щастя.

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Сьогодні, у твій день народження, хочу побажати всього найкращого: лише хороших друзів, незабутніх подій, щирих емоцій. Кохай та будь коханою, адже важливо, аби поруч була людина, яка цінує та поважає.

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День народження – прекрасне свято. Відсвяткуй його так, щоб запам'яталося на все життя. Нехай сьогодні тебе оточують лише найближчі люди. Насолоджуйся моментом, кайфуй від життя, використовуй кожну можливість.