Иногда бывает сложно найти правильные слова для друга, сестры, мамы или коллеги. Поэтому LifeStyle 24 публикует красивые поздравления своими словами с днем рождения. Их можно отправить близким людям и знакомым.

Актуально Праздники в апреле 2024 года: сколько дней будут отдыхать украинцы

Поздравления с днем рождения своими словами

Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть сбываются все самые заветные мечты, а в душе всегда царят гармония и спокойствие. Несмотря на сложные времена, желаю хорошо отпраздновать сегодняшнюю дату, в кругу родных и друзей.

***

В этот прекрасный день искренне тебя поздравляю! Счастья, здоровья, любви, как можно больше улыбок и радости. Пусть любые невзгоды обходят стороной. Желаю с достоинством проходить все жизненные трудности и никогда не опускать руки.

Поздравления с днем рождения / Фото Unsplash

Поздравления с днем рождения / Фото Canva

Поздравления с днем рождения / Фото Pexels

***

Дорогой друг, хочу поздравить тебя с днем рождения. Я очень рад нашему знакомству. Спасибо тебе за поддержку и советы. Пусть каждый день наполняется искренним смехом, а на лице будут только слезы счастья.

***

Сегодня, в твой день рождения, хочу пожелать всего наилучшего: только хороших друзей, незабываемых событий, искренних эмоций. Люби и будь любимой, ведь важно, чтобы рядом был человек, который ценит и уважает.

***

День рождения – прекрасный праздник. Отпразднуй его так, чтобы запомнился на всю жизнь. Пусть сегодня тебя окружают только самые близкие люди. Наслаждайся моментом, кайфуй от жизни, используй каждую возможность.