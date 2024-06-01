Буває, що діти й батьки на відстані. Особливо, коли перші вже дорослі. У такому разі вітають телефоном або у месенджерах. Для цих випадків LifeStyle 24 зібрав добірку чарівних привітань з днем народження мамі.

До теми Добірка світлих та зворушливих привітань з днем народження для мами

Як привітати маму з днем народження

Дорога мамо! Нехай цей день буде наповнений радістю, коханням і незабутніми моментами. Дякую за те, що робиш для мене. Твої тепло і ласка завжди зігрівають серце. З днем народження, найкраща!

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Моя дорога мамо! Твоя доброта – безмежна, мудрість – бездонна, а любов – найцінніший скарб у житті. Нехай цей день народження буде сповнений радості, пригод і сюрпризів! Вдячний за все, що ти робиш для мене!

Вітаю з днем народження, мамо / Фото listivki.com.ua

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Люба матусю, твої слова завжди надихали мене, а обійми давали силу. Сьогодні бажаю тобі найяскравіших емоцій, найтепліших почуттів і найбільших досягнень. Щасливого дня народження, найрідніша!

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Мамо, ти – моя найкраща подруга, незмінна підтримка і найбільший скарб. Твоя усмішка робить світ яскравішим, а любов надає життю сенс. Нехай цей день буде таким же чудовим і яскравим, як і ти сама! З днем народження!

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Мамо, ти завжди поруч. Твої любов і підтримка допомогли мені пережити найтяжчі моменти у житті. Сьогодні, у день народження, хочу побажати тобі море щастя, здоров'я й здійснення усіх мрій. Дуже люблю та ціную!

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Вітаю з днем народження, мамо / Фото "З днем народження"

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Дорога мамо, ти робиш цей світ кращим. Сьогодні день твого народження – і це чудова нагода ще раз сказати, як я тобі вдячна за все. Ти – найкраща мама. Гарного свята, мій найдорожчий скарб. Нехай збуваються усі мрії!

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Мамо, ти – моя незмінна опора і найкраща наставниця. Твої сила та любов надихають кожен день. Нехай життя буде таким же чудовим і яскравим, як ти сама. З днем народження, незабутнього тобі свята!