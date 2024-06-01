Бывает, что дети и родители на расстоянии. Особенно, когда первые уже взрослые. В таком случае поздравляют по телефону или в мессенджерах. Для этих случаев LifeStyle 24 собрал подборку волшебных поздравлений с днем рождения маме.

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Как поздравить маму с днем рождения

Дорогая мама! Пусть этот день будет наполнен радостью, любовью и незабываемыми моментами. Спасибо за то, что делаешь для меня. Твои тепло и ласка всегда согревают сердце. С днем рождения, самая лучшая!

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Моя дорогая мама! Твоя доброта – безграничная, мудрость – бездонная, а любовь – самое ценное сокровище в жизни. Пусть этот день рождения будет полон радости, приключений и сюрпризов! Благодарен за все, что ты делаешь для меня!

Поздравляю с днем рождения, мама / Фото listivki.com.ua

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Дорогая мамочка, твои слова всегда вдохновляли меня, а объятия давали силу. Сегодня желаю тебе самых ярких эмоций, самых теплых чувств и самых больших достижений. Счастливого дня рождения, самая родная!

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Мама, ты – моя лучшая подруга, неизменная поддержка и самое большое сокровище. Твоя улыбка делает мир ярче, а любовь придает жизни смысл. Пусть этот день будет таким же замечательным и ярким, как и ты сама! С днем рождения!

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Мама, ты всегда рядом. Твои любовь и поддержка помогли мне пережить самые тяжелые моменты в жизни. Сегодня, в день рождения, хочу пожелать тебе море счастья, здоровья и исполнения всех желаний. Очень люблю и ценю!

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Поздравляю с днем рождения, мама / Фото "С днем рождения"

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Дорогая мама, ты делаешь этот мир лучше. Сегодня день твоего рождения – и это прекрасная возможность еще раз сказать, как я тебе благодарна за все. Ты – самая лучшая мама. Хорошего праздника, мое самое дорогое сокровище. Пусть сбываются все мечты!

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Мама, ты – моя неизменная опора и лучшая наставница. Твои сила и любовь вдохновляют каждый день. Пусть жизнь будет такой же замечательной и яркой, как ты сама. С днем рождения, незабываемого тебе праздника!