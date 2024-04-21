Також важливо гарно привітати сина чи доньку в їхній день народження. Найкращі побажання для дитини підготував LifeStyle 24.

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Привітання з днем народження для дитини

Дорогий/Дорога (ім'я дитини), вітаємо тебе з днем народження! Нехай він наповниться веселим сміхом, яскравими подіями та незабутніми моментами. Нехай кожен день твого життя приносить радість, щастя та багато цікавих відкриттів. Бажаємо безмежної любові, море натхнення та здійснення усіх найзаповітніших мрій. З найкращими побажаннями, мама й тато.

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Принцесо, вітаю з днем народження! Ти – моя найбільша гордість і найкращий подарунок від життя. Бажаю безмежної краси, розуму і сили, щоб здійснювались всі мрії. Ти – яскраве сонце, яке освітлює мій світ.

Найкращі привітання для дитини / Фото Pixabay

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Сонечко, вітаємо тебе з днем народження! Нехай сьогоднішня дата буде такою ж чарівною, як і ти сама. Бажаємо багато незабутніх моментів, сонячного настрою і лише хороших друзів у житті.

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Дорогий сину, нехай кожен твій день буде наповнений веселощами, натхненням і безмежною радістю. Бажаємо великих здобутків і багато приємних сюрпризів! Дуже тебе любимо та цінуємо!

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Моя кохана донечко, вітаю з днем народження! Ти – моя радість і найбільше диво у світі. Бажаю безмежного щастя, світлої долі та щирої любові. Хай кожен твій день буде наповнений радістю і теплом.

Найкращі привітання для дитини / Фото Canva

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Синку мій рідний, вітаю з чудовим святом – твоїм днем народження! Бажаю міцного здоров'я, величезної сили духу і безмежної впевненості у собі. Ти – найкращий син у світі, і я завжди пишатимуся тобою.

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Мій маленький/маленька, вітаю з днем народження! Нехай цей день буде для тебе справжнім святом, наповненим радістю і веселощами. Бажаю багато пригод, яскравих вражень і безмежної любові від рідних і друзів. Нехай твоє життя буде як чудова казка, де кожна сторінка приносить нові чарівні пригоди.

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Вітаю з днем народження! Бажаю, щоб ти сьогодні отримав/отримала всі ті подарунки, про які давно мріяв/мріяла. Бажаю міцного здоров'я та безмежного щастя. Нехай твоє життя буде щасливим і сповненим пригод.