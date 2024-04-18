У день народження подруги варто обрати найкращі побажання, які зігріють її душу та подарують щиру усмішку. Добірку гарних привітань підготував LifeStyle 24. Зберігайте, якщо свято вже незабаром.

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Привітання з днем народження подрузі

Дорога (ім'я), вітаю тебе з днем народження! Нехай цей день буде наповнений радістю, щастям і незабутніми моментами. Ти – найкраща подруга, завжди поруч у радості та горі. Бажаю море позитиву, здійснення мрій та невичерпної енергії, аби досягнути всього, чого ти прагнеш. Нехай кожен день життя буде таким же чудовим, як ти сама! З любов'ю та повагою, (твоє ім'я).

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З днем народження, подруго! Хай цей день буде найнезабутнішим та найяскравішим у твоєму житті. Нехай кожна мить принесе радість та щастя. Ти – дивовижна людина, яка однозначно робить світ кращим.

Вітаю з днем народження, подруго / Фото LifeStyle 24

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Вітаю з днем народження! Спільні пригоди, сміх і секрети – це те, що робить нашу дружбу особливою. Нехай твоє серце завжди буде наповнене радістю і теплом, як колись у дитинстві. Бажаю неймовірних вражень і незабутніх емоцій у цей особливий день!

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Сьогодні твій день, моя дорога подруго! Хай він буде як найяскравіша казка з морем приємних сюрпризів і радісних миттєвостей. Нехай життя наповнюється коханням, радістю та досягненнями. Ти – справжній скарб, і я дуже вдячна за нашу дружбу. З найтеплішими побажаннями, (твоє ім'я).

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Щиро вітаю з днем народження! Твоя усмішка завжди робить мій день яскравішим. Бажаю неймовірних пригод, безмежного щастя і здійснення всіх мрій. Ти – неймовірна, і я щаслива, що ти є у моєму житті.

Вітаю з днем народження, подруго / Фото LifeStyle 24

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Солодка (ім'я), щиро вітаю тебе з днем народження! Спогади про наші дитячі пригоди завжди зігрівають моє серце. Хай цей день буде таким же яскравим і веселим, як наші безтурботні роки разом. Бажаю здоров'я, радості та безмежного щастя. Нехай твоє життя буде наповнене мріями, які збуваються, і незабутніми моментами. З любов'ю, (твоє ім'я).

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Моя найкраща подруго, вітаю тебе з днем народження! Пам'ятаєш безтурботні роки, коли ми завжди були разом? Ці спогади навіть сьогодні викликають усмішку на обличчі. Бажаю тобі безмежної радості, кохання та здійснення всіх мрій. І пам'ятай, що я завжди поруч. Дуже люблю та ціную!

Вітаю з днем народження, подруго / Фото LifeStyle 24

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Сьогодні твій святковий день, моя найкраща подруго! Бажаю безмежної радості, незламної сили духу та невичерпної енергії для досягнення всіх цілей. Твоя сміливість та впевненість завжди надихають мене. Дуже щаслива мати таку надійну подругу. З днем народження!