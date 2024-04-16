Імениннику важливо гарно відповісти на всі привітання. Нікого не можна залишити без вдячності та уваги. Однак хочеться бути оригінальним, а не писати банальні фрази. Красиві слова вдячності підготував LifeStyle 24.

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Як гарно відповісти на привітання з днем народження

Дуже дякую за ваші привітання та теплі слова! Вони зробили мій день ще яскравішим та особливішим.

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Дякую за привітання! Ваші слова дійсно доторкнулись до серця та надихнули мене.

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Спасибі за увагу та щирі привітання! Це дуже мило з вашого боку.

З днем народження / Фото Canva

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Дорогі мої, красно дякую за неймовірні привітання з днем народження! Я вдячний(а) кожному за теплоту, дружбу та любов. Ваша підтримка багато означає для мене. Ще раз дякую за те, що зробили цей день незабутнім.

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Спасибі за увагу та побажання. Ваша щирість мене дуже вразила.

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Красиво Для чоловіка, який на війні: зворушливі привітання з днем народження

Я вдячний(а) кожному з вас за теплі слова та привітання з нагоди свята. Це неймовірно цінно для мене.

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Дякую вам за чудові слова та побажання з нагоди мого дня народження! Вдячний(а) за вашу дружбу та підтримку.

З днем народження / Фото Canva

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Дорогі друзі та рідні, ваші привітання з днем народження зігріли моє серце та наповнили його радістю. Неймовірно вдячний(а) за те, що ви завжди поруч. Така любов та підтримка надихають мене кожен день. Дякую за те, що ви є!

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Дякую за те, що розділили зі мною радість свята, за тепло та підтримку!

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Я дуже вдячний(а) за турботу та доброту, ви зробили мій день народження надзвичайно особливим.