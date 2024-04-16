Имениннику важно хорошо ответить на все поздравления. Никого нельзя оставить без благодарности и внимания. Однако хочется быть оригинальным, а не писать банальные фразы. Красивые слова благодарности подготовил LifeStyle 24.

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Как красиво ответить на поздравления с днем рождения

Спасибо за ваши поздравления и теплые слова! Они сделали мой день еще более ярким и особенным.

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Спасибо за поздравления! Ваши слова действительно коснулись сердца и вдохновили меня.

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Спасибо за внимание и искренние поздравления! Это очень мило с вашей стороны.

С днем рождения / Фото Canva

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Дорогие мои, большое спасибо за невероятные поздравления с днем рождения! Я благодарен(а) каждому за теплоту, дружбу и любовь. Ваша поддержка много значит для меня. Еще раз спасибо за то, что сделали этот день незабываемым.

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Спасибо за внимание и пожелания. Ваша искренность меня очень поразила.

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Я благодарен(а) каждому из вас за теплые слова и поздравления по случаю праздника. Это невероятно ценно для меня.

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Спасибо вам за прекрасные слова и пожелания по случаю моего дня рождения! Благодарен(а) за вашу дружбу и поддержку.

С днем рождения / Фото Canva

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Дорогие друзья и родные, ваши поздравления с днем рождения согрели мое сердце и наполнили его радостью. Невероятно благодарен(а) за то, что вы всегда рядом. Такая любовь и поддержка вдохновляют меня каждый день. Спасибо за то, что вы есть!

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Спасибо за то, что разделили со мной радость праздника, за тепло и поддержку!

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Я очень благодарен(а) за заботу и доброту, вы сделали мой день рождения очень особенным.