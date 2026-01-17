24 Канал підготував гарні привітання з днем народження в картинках, прозі й віршах, які можна надіслати чоловікові, друзям або знайомим. Найцінніше, що ви можете подарувати своїм рідним у свято – відчуття, що їх цінують і люблять. Тож зробіть це, надіславши їм красиві привітання з нашої добірки.
Привітання з днем народження чоловікові 2026: картинки, проза й вірші
Вітаю щиро я зі святом!
Хай буде мудрості багато,
І сили, й розуму, й відваги,
Щоб кожен день давав наснагу.
Прекрасного тобі кохання,
А ще кар'єрного зростання.
Бажаю здійснення всіх мрій.
Ти не сумуй і не хворій!
***
Щоб вистачало на все грошей,
Здоров'я щоб було хороше,
Щоб здійснились всі бажання,
Щоб радів від здивування,
Новий день щоб був тепліше,
Виглядав щоб ти гарніше,
Щоб в житті все йшло на користь,
Щоб робив ти все на совість!
З днем народження вітаю,
Щоб сильним був, тобі бажаю!
Привітання з днем народження чоловіку 2026 / Колаж LifeStyle 24
***
Чудового чоловіка вітаю з днем народження! Бажаю ніколи не відчувати байдужості близьких людей, постійно тримати в руках свого птаха щастя, наповнювати радісними митями свій теперішній час та малювати світле майбутнє для свого життя.
***
Вітаю зі святом! Кажуть, що чоловік має посадити дерево, виростити сина та побудувати будинок. Бажаю тобі перевиконати план у житті і мати велику та щасливу сім'ю, чудовий сад і кілька багатоповерхових будиночків. Нехай всі твої мрії стануть реальністю!
Привітання з днем народження чоловіку 2026 / Колаж LifeStyle 24
***
З Днем народження вітаю!
Сил й достатку побажаю.
Ти солідний чоловік,
Щоб прожив хоч сотню літ.
Щоб усе, що хочеш мав
І щоб кожен поважав.
Щастя зичу та добра,
Хай цвіте твоя душа!
***
З днем народження тебе щиро вітаю,
Великого щастя тобі я бажаю.
Здоров’я міцне щоби грало в тобі,
Щоб мрії усі неодмінно збулись!
Щоб поряд були тільки рідні всі люди,
І вдача нехай супроводжує всюди!
З щирого серця бажаю тобі
Яскравих, веселих та радісних днів.
***
Гарного чоловіка сердечно вітаю з днем народження! Бажаю здоров'я і здійснення всіх бажань і мрій, радості буття, кохання і задоволення від спілкування, плідної роботи і шаленого відпочинку! Хай радість заглядає у твоє вікно щодня і приносить добрий настрій, бадьорість і впевненість у сьогоденні! Успіхів тобі і досягнень небачених, але таких бажаних і омріяних!
Привітання з днем народження чоловіку 2026 / Колаж LifeStyle 24
***
Вітаю з днем народження! Бажаю злетів, перемог, звершень! Завжди будь лідером, тим, до кого дослухаються та кого поважають. Бажаю мати люблячу родину, цінувати своїх рідних, бути частіше з ними. Кохання тобі та натхнення!
***
Сьогодні день народження у найкращого чоловіка! Бажаю тобі в це свято стати ще добрішим, ще веселішим та мудрішим, ніж ти є насправді. Нехай завжди в твоєму серці буде любов, у кишені – гроші, а в родині – добробут та щастя. Здоров'я тобі, успіхів та здійснення мрій! З днем народження!
