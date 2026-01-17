24 Канал подготовил хорошие поздравления с днем рождения в картинках, прозе и стихах, которые можно отправить мужу, друзьям или знакомым. Самое ценное, что вы можете подарить своим родным в праздник – ощущение, что их ценят и любят. Поэтому сделайте это, отправив им красивые поздравления из нашей подборки.
Смотрите также От всего сердца: 100 лучших поздравлений с днем рождения женщине в прозе и картинках
Поздравления с днем рождения мужчине 2026: картинки, проза и стихи
Вітаю щиро я зі святом!
Хай буде мудрості багато,
І сили, й розуму, й відваги,
Щоб кожен день давав наснагу.
Прекрасного тобі кохання,
А ще кар'єрного зростання.
Бажаю здійснення всіх мрій.
Ти не сумуй і не хворій!
***
Щоб вистачало на все грошей,
Здоров'я щоб було хороше,
Щоб здійснились всі бажання,
Щоб радів від здивування,
Новий день щоб був тепліше,
Виглядав щоб ти гарніше,
Щоб в житті все йшло на користь,
Щоб робив ти все на совість!
З днем народження вітаю,
Щоб сильним був, тобі бажаю!
Поздравления с днем рождения мужу 2026 / Коллаж LifeStyle 24
***
Замечательного мужчину поздравляю с днем рождения! Желаю никогда не чувствовать равнодушия близких людей, постоянно держать в руках свою птицу счастья, наполнять радостными мгновениями свое настоящее время и рисовать светлое будущее для своей жизни.
***
Поздравляю с праздником! Говорят, что мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Желаю тебе перевыполнить план в жизни и иметь большую и счастливую семью, замечательный сад и несколько многоэтажных домиков. Пусть все твои мечты станут реальностью!
Поздравления с днем рождения мужу 2026 / Коллаж LifeStyle 24
***
З Днем народження вітаю!
Сил й достатку побажаю.
Ти солідний чоловік,
Щоб прожив хоч сотню літ.
Щоб усе, що хочеш мав
І щоб кожен поважав.
Щастя зичу та добра,
Хай цвіте твоя душа!
***
З днем народження тебе щиро вітаю,
Великого щастя тобі я бажаю.
Здоров’я міцне щоби грало в тобі,
Щоб мрії усі неодмінно збулись!
Щоб поряд були тільки рідні всі люди,
І вдача нехай супроводжує всюди!
З щирого серця бажаю тобі
Яскравих, веселих та радісних днів.
***
Красивого мужчину сердечно поздравляю с днем рождения! Желаю здоровья и исполнения всех желаний и мечтаний, радости бытия, любви и удовольствия от общения, плодотворной работы и безумного отдыха! Пусть радость заглядывает в твое окно ежедневно и приносит хорошее настроение, бодрость и уверенность в настоящем! Успехов тебе и достижений невиданных, но таких желанных и желанных!
Поздравления с днем рождения мужу 2026 / Коллаж LifeStyle 24
***
Поздравляю с днем рождения! Желаю взлетов, побед, свершений! Всегда будь лидером, тем, к кому прислушиваются и кого уважают. Желаю иметь любящую семью, ценить своих родных, быть чаще с ними. Любви тебе и вдохновения!
***
Сегодня день рождения у самого лучшего мужчины! Желаю тебе в этот праздник стать еще добрее, еще веселее и мудрее, чем ты есть на самом деле. Пусть всегда в твоем сердце будет любовь, в кармане – деньги, а в семье – благополучие и счастье. Здоровья тебе, успехов и исполнения желаний! С днем рождения!
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.