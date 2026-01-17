24 Канал подготовил хорошие поздравления с днем рождения в картинках, прозе и стихах, которые можно отправить мужу, друзьям или знакомым. Самое ценное, что вы можете подарить своим родным в праздник – ощущение, что их ценят и любят. Поэтому сделайте это, отправив им красивые поздравления из нашей подборки.

Поздравления с днем рождения мужчине 2026: картинки, проза и стихи

Вітаю щиро я зі святом!

Хай буде мудрості багато,

І сили, й розуму, й відваги,

Щоб кожен день давав наснагу.

Прекрасного тобі кохання,

А ще кар'єрного зростання.

Бажаю здійснення всіх мрій.

Ти не сумуй і не хворій!

***

Щоб вистачало на все грошей,

Здоров'я щоб було хороше,

Щоб здійснились всі бажання,

Щоб радів від здивування,

Новий день щоб був тепліше,

Виглядав щоб ти гарніше,

Щоб в житті все йшло на користь,

Щоб робив ти все на совість!

З днем народження вітаю,

Щоб сильним був, тобі бажаю!

Поздравления с днем рождения мужу 2026 / Коллаж LifeStyle 24

***

Замечательного мужчину поздравляю с днем рождения! Желаю никогда не чувствовать равнодушия близких людей, постоянно держать в руках свою птицу счастья, наполнять радостными мгновениями свое настоящее время и рисовать светлое будущее для своей жизни.

***

Поздравляю с праздником! Говорят, что мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Желаю тебе перевыполнить план в жизни и иметь большую и счастливую семью, замечательный сад и несколько многоэтажных домиков. Пусть все твои мечты станут реальностью!

Поздравления с днем рождения мужу 2026 / Коллаж LifeStyle 24

***

З Днем народження вітаю!

Сил й достатку побажаю.

Ти солідний чоловік,

Щоб прожив хоч сотню літ.

Щоб усе, що хочеш мав

І щоб кожен поважав.

Щастя зичу та добра,

Хай цвіте твоя душа!

***

З днем народження тебе щиро вітаю,

Великого щастя тобі я бажаю.

Здоров’я міцне щоби грало в тобі,

Щоб мрії усі неодмінно збулись!

Щоб поряд були тільки рідні всі люди,

І вдача нехай супроводжує всюди!

З щирого серця бажаю тобі

Яскравих, веселих та радісних днів.

***

Красивого мужчину сердечно поздравляю с днем рождения! Желаю здоровья и исполнения всех желаний и мечтаний, радости бытия, любви и удовольствия от общения, плодотворной работы и безумного отдыха! Пусть радость заглядывает в твое окно ежедневно и приносит хорошее настроение, бодрость и уверенность в настоящем! Успехов тебе и достижений невиданных, но таких желанных и желанных!

Поздравления с днем рождения мужу 2026 / Коллаж LifeStyle 24

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю взлетов, побед, свершений! Всегда будь лидером, тем, к кому прислушиваются и кого уважают. Желаю иметь любящую семью, ценить своих родных, быть чаще с ними. Любви тебе и вдохновения!

***

Сегодня день рождения у самого лучшего мужчины! Желаю тебе в этот праздник стать еще добрее, еще веселее и мудрее, чем ты есть на самом деле. Пусть всегда в твоем сердце будет любовь, в кармане – деньги, а в семье – благополучие и счастье. Здоровья тебе, успехов и исполнения желаний! С днем рождения!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.