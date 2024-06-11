Дітям, які мають бабусю, насправді дуже пощастило. Тому потрібно цінувати спільні моменти, берегти їх та насолоджуватися кожною хвилиною разом. Варто також проявляти увагу у свята, наприклад у день народження. Привітання для рідної людини зробив LifeStyle 24.

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Привітання з днем народження для бабусі

Дорога бабусю, вітаю з днем народження! Нехай цей день буде наповнений радістю, любов'ю і теплом, які ти завжди нам даруєш. Бажаю міцного здоров'я, довгих років життя та безмежного щастя!

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Люба бабусю, з днем народження! Ти для нас справжній ангел-охоронець, який завжди поруч. Нехай цей день принесе масу вражень, незабутніх моментів і найтепліші вітання від усіх, хто тебе любить!

З днем народження, бабусю / Фото "Побажайко"

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Бабусю мила, вітаємо з днем народження! Твоя доброта, мудрість і ласка завжди освітлюють наші дні. Нехай життя рясніє радістю, а кожен момент буде сповнений теплом та щастям!

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Дорога бабусю, з днем народження! Ти – наша найкраща порадниця, наставниця і подруга. Бажаємо море веселощів, безліч усмішок і невичерпної енергії, щоб кожен день був яскравим і незабутнім!

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Найкращі вітання з днем народження, дорога бабусю! Ти – справжній приклад мудрості, доброти й непохитної сили. Нехай кожен день буде як нова пригода, а радість завжди наповнює твоє серце!

З днем народження, бабусю / Фото "Побажайко"

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Мила бабусю, вітаю з особливим святом – твоїм днем народження! Нехай цей день принесе не лише радість, але й найтепліші спогади та відчуття щастя. Бажаю тобі незгасної жаги до життя і ще багато хороших років!

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Люба бабусю, вітаємо тебе з днем народження! Твоя мудрість завжди надихала нас, а ніжність зігрівала навіть у найхолодніші дні. Бажаємо відчувати безмежну радість і щастя кожного дня!

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Бабусю дорогенька, з днем народження! Твоя доброта і любов роблять наше життя світлішим і щасливішим. Нехай цей день принесе море усмішок, тепла і незабутніх вражень. Бажаємо здоров'я та добробуту на кожному кроці!