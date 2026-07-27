Якщо ви хочете привітати рідну людину, друга, колегу чи сімейного лікаря, 24 Канал зібрав добірку теплих, простих і щирих привітань з Днем медика. Тут знайдуться слова, які легко сказати й приємно почути.
Привітання з Днем медика своїми словами
- З Днем медика! Дякуємо за вашу щоденну працю, терпіння й турботу. Нехай на роботі буде менше складних змін, а вдома завжди чекають тепло, підтримка і гарний настрій.
- Вітаємо з Днем медика! Нехай кожен день приносить більше усмішок, вдячних людей і хороших новин. Бажаємо здоров'я, сил і часу на себе та своїх близьких.
- Дякуємо за безсонні ночі, дбайливі руки та серця, які вміщують турботу про кожного. З професійним святом, і нехай добро, яке ви даруєте, завжди повертається сторицею!
- З Днем медика! Бажаємо менше складних чергувань, більше приводів усміхатися, міцного здоров'я, гарного настрою й людей, які щиро цінують вашу працю. Дякуємо за все, що ви робите.
Привітання з днем медика у віршах
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З Днем працівника медичної галузі вітаю,
В це чудове професійне свято Вам бажаюЯкщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Міцного здоров’я, натхнення в роботі,
Хай стороною обходять турботи,
Хай Вам у всьому Бог помагає,
Бо кращої роботи, ніж лікар, немає!
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З Днем медика вітаю щиро!
Здоров’я зичу, щастя й миру,
А ще високої зарплати
Я дуже хочу побажати.
Хай праця буде до вподоби,
Хай згинуть з обрію хвороби,
Хай буде радість в домі вашім,
Чекає щастя, не інакше!
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З Днем медика Вас хочу привітати
І слів найкращих хочу підібрати,
Подяка й шана Вам за труд завзятий,
Хай сповниться прекрасним Ваша хата!
Здоров’я, щастя, радості, удачі,
Бажань здійснення й радості в придачу!
Привітання з Днем медика картинки
З Днем медика картинки українською / Фото Колаж 24 Каналу
Гарне привітання з Днем медичного працівника / Фото Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем медичного працівника своїми словами / Фото Колаж 24 Каналу
Вітання медикам з професійним святом / Фото Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем медичного працівника на українській мові / Фото Колаж 24 Каналу
Маємо ще багато привітань з Днем медика, які потішать ваших знайомих та друзів.