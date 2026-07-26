Раніше День медика в Україні відзначали у третю неділю червня. Однак Указом Президента від 2023 року дату офіційно перенесли на 27 липня. Річ у тім, що саме у цей день віряни вшановують пам'ять святого цілителя Пантелеймона. Цю дату, до речі, також перенесли, щоб остаточно відмовитися від радянських традицій.

З нагоди Дня медика 24 Канал підготував гарні привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм рідним і близьким.

Привітання з Днем медика 2026: картинки, проза й вірші

З Днем медика я вас вітаю,

Здоров'я, щастя побажаю,

Хай вам завжди у всім щастить,

І радісною буде кожна мить,

Щоб мир й достаток панували,

Незгоди – хату оминали!

***

З Днем медика вітаю щиро!

Бажаю всім нам щастя й миру,

Обіймів теплих, слів приємних

І здійснення бажань таємних.

Нехай обходять нас хвороби,

Хай через працю, досвід, спроби

Приходять успіх й перемоги,

Відкриються усі дороги!

Привітання з Днем медика 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з Днем медика та бажаю постійної вдачі. Нехай діяльність не одбирає забагато сил, нехай кожен день дарує можливість ставати краще та впевненіше! Бажаю здоров'я та бадьорості, посмішок та перемог над усіма хворобами! Будьте чесною, доброю та щасливою людиною!

***

З Днем медичного працівника вітаю всіх медиків країни! Хочеться щиро подякувати вам, наші герої, за те, що в такий тяжкий час ви здатні на надзвичайно сміливі вчинки, дякуємо за кожне врятоване життя, за вашу відвагу. Бажаємо вам безпеки, здоров'я, витримки, сміливості та вдячності від своїх пацієнтів!

Привітання з Днем медика 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Охоронців людського здоров'я.

Привітаєм у святковий цей день.

Хай обходять завжди стороною

Всі застуди, проблеми, мігрень!

Хай лікуються всі пацієнти,

Вистачає здоров'я та сил.

І за всі ваші праці важливі.

Янгол Божий крилом вас покрив!

***

Щоб не боліли ваші руки,

Щоб не боліла голова,

Щоб від сучасної науки,

Робили людям ви дива.

Щоб пацієнти шанували,

Хвороби самі відступали,

Вітаємо кожного рятівника,

З Днем медичного працівника!

Привітання з Днем медика 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з Днем медика! Зичу добра і щастя, позитиву та добробуту! Нехай життя буде наповнене радістю та світлом, бо ваші добрі, щирі серця допомагають нам всім вижити в найважчі хвилини життя! Здоров'я вам та усесторонньої підтримки звідусюди!

***

З Днем медичного працівника вітаю наших героїчних та доблесних медиків! У тяжкий для країни час ви мужньо стоїте на захисті нашого життя та здоров'я, за що вам щирий уклін та шана! Бажаю вам стійкості духа, міцного здоров'я, гарного пульсу та стабільної температури.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.