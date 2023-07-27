Починаючи з цього року, День медика святкуватимуть 27 липня. Таке рішення прийняли, щоб лікарі не відзначали своє професійне свято в один день з Росією та Білоруссю. Медики рятують життя інших людей, тому ми зобов'язані їм віддячити. 24 Канал пропонує найпалкіші привітання медикам у прозі та віршах.

До теми Вже не так, як раніше: коли в Україні відзначатимуть День медика у 2023 році

З Днем медика: привітання у віршах

Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати зі святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зростання!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

***

Без лікаря ми ніяк і нікуди,

до лікаря біжимо ми у випадку біди,

життя своє та рідних довіряємо,

працю лікарів усі ми поважаємо.

З днем лікаря тебе вітаю,

здоров’я кріпкого бажаю!

Нехай легким буде життя,

проблеми всі підуть у небуття!

***

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – в Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров'я, щастя, а поганого - нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

***

Ви життя рятуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель, нежить і мігрень,

Допоможете на світ,

Малечі родитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це здоров’я,

Самим не хворіти,

В радості й добрі, сто років,

Ще людям служити!

***

В день найкращих лікарів

вітаю наших докторів!

Бо надважка робота в вас —

Життя рятуєте повсякчас.

Бажаю вам на кожен день утіхи

нехай мине підступне лихо.

Хай радість кожен день дарує,

а ангелок хай вас пильнує!

***

Ви на варті здоров'я стоїте

І всім травмам, хворобам і вірусам

Дружним хором ви "Ні!" говорите

З часів пірамід і папірусів.

І рішення ви приймаєте,

Ох, для нас вони життєво важливі!

Як боротися з хворобами знаєте

Капітани здоров'я дбайливі!

І нехай менше важких моментів

Знає ваша лікарська практика,

Нехай рятують легко пацієнтів

Стратегія, досвід і тактика.

***

День медичного працівника –

це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

священне діло, благородне.

Здоров'я нації, народу –

державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

є суттю й медпрацівника.

І в день, і в ніч, в мороз і в спеку

медпрацівник з людьми завжди,

в дорогу ближню чи далеку

він хворим йде допомогти.

Медпрацівник не Бог - людина,

але від нього, як від Бога,

для зцілення украй потрібна

недужим людям допомога.

І дай нам, Боже, всім надовго

здорового, безхмарного життя.

Ми людям віддаємо для цього

свої знання, і сили, й почуття.

З Днем медика: привітання у прозі

Вітаю з Днем медика! Бажаю не лише дбати про здоров’я навколишніх, а й берегти своє. Нехай довге життя обдарує щасливими моментами та приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у вашій справі й гарного настрою.

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Вітаю З Днем медичного працівника! Бажаю, щоб ваші надії та мрії збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення і стимул. Щоб кожен робочий день був кроком у бік професійного зростання і розвитку. Будьте щасливі, здорові та успішні!

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Дорогі медичні працівники, колеги! Прийміть найщиріші вітання із професійним святом. Ви представляєте одну з найшляхетніших професій, адже оберігаєте найбільший дар Господній – людське життя! У цьому жертовному, щоденному служінні часто не маєте права на спокій, відпочинок, власні емоції чи навіть страх. І вдень і вночі Ви були поруч, аби встигнути допомогти хворому! У надважкий час Ви на цілодобовій сторожі людського життя. Кожен із Вас виконує надважливу функцію лікування та порятунку українців: чи то на прийманні в поліклініці, чи в операційній. Нехай же Господь за Вашу мужність пошле міцного здоров'я та сил. Дякуємо Вам за все, ангели-охоронці в білих халатах!

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З Днем медичних працівників! Успіхів у вашому благородній і потрібній справі, здоров'я, любові, тепла і всього, що включає слово "щастя". Нехай вдома і на роботі завжди все буде гладко.

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Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії, тим, хто не жаліючи зусиль і часу бере на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини – її життя. Адже здоров'я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її добробут. Прийміть побажання міцного здоров'я і добробуту Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра та оптимізм завжди залишаються з Вами!

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Дорогі наші лікарі та всі медичні працівники! Сьогодні в ваше свято ми бажаємо, щоб у вашому житті було більше щастя і радості! Щоб було менше хворих, але була більше зарплата! Щоб всі пацієнти видужували швидше! Щоб не виникало труднощів в роботі та в житті! Спасибі, що ви є у нас, і ми завжди можемо звернутися до вас за допомогою, адже тільки ви допомагаєте вилікуватися нам від усіх недуг та хвороб!