Починаючи з цього року, День медика святкуватимуть 27 липня. Таке рішення прийняли, щоб лікарі не відзначали своє професійне свято в один день з Росією та Білоруссю. Медики рятують життя інших людей, тому ми зобов'язані їм віддячити. 24 Канал пропонує найпалкіші привітання медикам у прозі та віршах.
До теми Вже не так, як раніше: коли в Україні відзначатимуть День медика у 2023 році
З Днем медика: привітання у віршах
Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.
І вас привітати зі святом нам не лінь.
Бажаємо професійного вам зростання!
І нехай все в житті буде радісно і просто!
***
Без лікаря ми ніяк і нікуди,
до лікаря біжимо ми у випадку біди,
життя своє та рідних довіряємо,
працю лікарів усі ми поважаємо.
З днем лікаря тебе вітаю,
здоров’я кріпкого бажаю!
Нехай легким буде життя,
проблеми всі підуть у небуття!
***
Як багато є лікарів хороших,
Таких як ви – в Україні одиниці,
І з року в рік ви знову і знову
Людей рятуєте мов вправні чарівниці.
У День медика бажаю вам усього
Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:
Здоров'я, щастя, а поганого - нічого,
Нехай у житті будуть кращі моменти!
***
Ви життя рятуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель, нежить і мігрень,
Допоможете на світ,
Малечі родитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це здоров’я,
Самим не хворіти,
В радості й добрі, сто років,
Ще людям служити!
***
В день найкращих лікарів
вітаю наших докторів!
Бо надважка робота в вас —
Життя рятуєте повсякчас.
Бажаю вам на кожен день утіхи
нехай мине підступне лихо.
Хай радість кожен день дарує,
а ангелок хай вас пильнує!
***
Ви на варті здоров'я стоїте
І всім травмам, хворобам і вірусам
Дружним хором ви "Ні!" говорите
З часів пірамід і папірусів.
І рішення ви приймаєте,
Ох, для нас вони життєво важливі!
Як боротися з хворобами знаєте
Капітани здоров'я дбайливі!
І нехай менше важких моментів
Знає ваша лікарська практика,
Нехай рятують легко пацієнтів
Стратегія, досвід і тактика.
***
День медичного працівника –
це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
священне діло, благородне.
Здоров'я нації, народу –
державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
є суттю й медпрацівника.
І в день, і в ніч, в мороз і в спеку
медпрацівник з людьми завжди,
в дорогу ближню чи далеку
він хворим йде допомогти.
Медпрацівник не Бог - людина,
але від нього, як від Бога,
для зцілення украй потрібна
недужим людям допомога.
І дай нам, Боже, всім надовго
здорового, безхмарного життя.
Ми людям віддаємо для цього
свої знання, і сили, й почуття.
З Днем медика: привітання у прозі
Вітаю з Днем медика! Бажаю не лише дбати про здоров’я навколишніх, а й берегти своє. Нехай довге життя обдарує щасливими моментами та приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у вашій справі й гарного настрою.
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Вітаю З Днем медичного працівника! Бажаю, щоб ваші надії та мрії збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення і стимул. Щоб кожен робочий день був кроком у бік професійного зростання і розвитку. Будьте щасливі, здорові та успішні!
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Дорогі медичні працівники, колеги! Прийміть найщиріші вітання із професійним святом. Ви представляєте одну з найшляхетніших професій, адже оберігаєте найбільший дар Господній – людське життя! У цьому жертовному, щоденному служінні часто не маєте права на спокій, відпочинок, власні емоції чи навіть страх. І вдень і вночі Ви були поруч, аби встигнути допомогти хворому! У надважкий час Ви на цілодобовій сторожі людського життя. Кожен із Вас виконує надважливу функцію лікування та порятунку українців: чи то на прийманні в поліклініці, чи в операційній. Нехай же Господь за Вашу мужність пошле міцного здоров'я та сил. Дякуємо Вам за все, ангели-охоронці в білих халатах!
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З Днем медичних працівників! Успіхів у вашому благородній і потрібній справі, здоров'я, любові, тепла і всього, що включає слово "щастя". Нехай вдома і на роботі завжди все буде гладко.
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Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії, тим, хто не жаліючи зусиль і часу бере на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини – її життя. Адже здоров'я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її добробут. Прийміть побажання міцного здоров'я і добробуту Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра та оптимізм завжди залишаються з Вами!
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Дорогі наші лікарі та всі медичні працівники! Сьогодні в ваше свято ми бажаємо, щоб у вашому житті було більше щастя і радості! Щоб було менше хворих, але була більше зарплата! Щоб всі пацієнти видужували швидше! Щоб не виникало труднощів в роботі та в житті! Спасибі, що ви є у нас, і ми завжди можемо звернутися до вас за допомогою, адже тільки ви допомагаєте вилікуватися нам від усіх недуг та хвороб!