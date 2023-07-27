Начиная с этого года День медика будут праздновать 27 июля. Такое решение было принято, чтобы врачи не отмечали свой профессиональный праздник в один день с Россией и Беларусью. Медики спасают жизнь других людей, поэтому мы обязаны им отблагодарить. 24 Канал предлагает самые горячие поздравления медикам в прозе и стихах.

К теме Уже не так, как раньше: когда в Украине будут отмечать День медика в 2023 году

С Днем медика: поздравления в стихах

Вы чью-то жизнь спасаете каждый день.

И вас поздравить с праздником нам не лень.

Желаем профессионального вам роста!

И пускай все в жизни будет радостно и просто!

***

Без врача мы никак и никуда,

к врачу бежим мы в случае беды,

жизнь свою и родных доверяем,

труд врачей все мы уважаем.

С днем врача тебя поздравляю,

здоровья крепкого желаю!

Пусть легкой будет жизнь,

проблемы все уйдут в небытие!

***

Как много врачей хороших,

Таких как вы – в Украине единицы,

И из года в год вы снова и снова

Людей спасаете как искусные волшебницы.

В День медика желаю вам всего

То, что вы хотите всем пациентам:

Здоровья, счастья, а плохого – ничего,

Пусть в жизни будут лучшие моменты!

***

Вы жизнь спасаете,

Лечите каждый день,

Кашель, насморк и мигрень,

Поможете на свет,

Малыши родиться,

И сердцу старенькому,

Ровно в груди биться.

Дай вам Бог за это здоровье,

Самим не болеть,

В радости и добрые, сто лет,

Еще людям служить!

***

В день лучших врачей

поздравляю наших докторов!

Ибо сверхтрудная работа у вас

Жизнь спасаете постоянно.

Желаю вам на каждый день радости

пусть пройдет коварная беда.

Пусть радость каждый день дарит,

а ангелок пусть вас бодрствует!

***

Вы на страже здоровья стоите

И всем травмам, болезням и вирусам

Дружественным хором вы "Нет!" говорите

Со времен пирамид и папирусов.

И решение вы принимаете,

Ох, для нас они жизненно важны!

Как бороться с болезнями знаете

Капитаны здоровья бережны!

И пусть меньше трудных моментов

Знает ваша врачебная практика,

Пусть легко спасают пациентов

Стратегия, опыт и стратегия.

***

День медицинского работника

это, действительно, праздник всенародный.

В честь людей, в чьих руках

священное дело, благородное.

Здоровье нации, народа –

государственное дело нелегкое,

Но это дело от века

есть сущность и медработника.

И в день, и в ночь, в мороз и в жару

медработник с людьми всегда,

в дорогу ближнюю или дальнюю

он больным идет на помощь.

Медработник не Бог – человек,

но от него, как от Бога,

для лечения крайне нужна

немощным людям помощь.

И дай нам, Боже, всем надолго

здоровой, безоблачной жизни.

Мы людям отдаем для этого

свои знания и силы, и чувства.

С Днем медика: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем медика! Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть долгая жизнь одарит счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Удачи в вашем деле и хорошего настроения.

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Поздравляю С Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день являлся шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!

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Дорогие медицинские работники, коллеги! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Вы представляете одну из самых благородных профессий, ведь оберегаете величайший дар Господень – человеческую жизнь! В этом жертвенном, ежедневном служении часто не имеете права на покой, отдых, собственные эмоции или даже страх. И днем и ночью Вы были рядом, чтобы успеть помочь больному! В тяжелое время Вы на круглосуточной страже человеческой жизни. Каждый из Вас выполняет сверхважную функцию лечения и спасения украинцев: на приеме в поликлинике или в операционной. Пусть же Господь за ваше мужество пошлет крепкого здоровья и сил. Спасибо Вам за все, ангелы-хранители в белых халатах!

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С Днем медицинских работников! Удачи в вашем благородном и нужном деле, здоровье, любви, тепле и всем, что включает слово "счастье". Пусть дома и на работе всегда все будет гладко.

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Выражаем самые теплые слова благодарности представителям самой гуманной в мире профессии, тем, кто не жалея усилий и времени берет на себя тяжелое бремя человеческой боли и страданий, оберегает самое ценное, что есть у человека – его жизнь. Ведь здоровье нации является базовым условием нормального развития страны, ее благосостояния. Примите пожелания крепкого здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким. Пусть сбудутся все Ваши планы, а вера и оптимизм всегда остаются с Вами!

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Дорогие наши врачи и все медицинские работники! Сегодня в ваш праздник мы желаем, чтобы в вашей жизни было больше счастья и радости! Чтобы было меньше больных, но была больше зарплата! Чтобы все пациенты поправлялись быстрее! Чтобы не возникало трудностей в работе и жизни! Спасибо, что вы у нас, и мы всегда можем обратиться к вам за помощью, ведь только вы помогаете вылечиться нам от всех недугов и болезней!