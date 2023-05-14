День матері 2023: найніжніші привітання у картинках
Кожного року в другу неділю травня в Україні святкують ніжне та зворушливе свято – День матері. У цей день хочеться привітати найріднішу людину та подякувати їй за життя. Ми зібрали красиві привітання з Днем матері у картинках.
Одне з найтепліших свят у році – це День матері. Цього дня ми висловлюємо вдячність та шану своїм матусям за все, що вони для нас зробили. 24 Канал підготував милі картинки-привітання з Днем матері.
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Картинки-привітання з Днем матері
З Днем матері / Фото Радіо Максимум
З Днем матері / Фото Коралі.інфо
З Днем матері / Фото Yakesviato
З Днем матері / Фото Amazing Ukraine
З Днем матері / Фото Amazing Ukraine
З Днем матері / Фото Федерація профспілок Волині
З Днем матері / Фото Бориславська міська рада
З Днем матері / Фото Дядьковицька ТГ