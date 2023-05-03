День кондитера – хороший привід привітати зі святом знайомих фахівців цієї сфери. Всі ми любимо ласувати чимось солоденьким, тому буде чудово, якщо ми подякуємо знайомим кондитерам в цей день. 24 Канал зібрав найкрасивіші привітання у прозі та віршах з Днем кондитера.
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Привітання з Днем кондитера в прозі
Вітаю з Днем кондитера, майстер солодких історій! Бажаю тобі натхнення, нехай твоє життя буде яскравим і смачним. Успіхів у роботі, щастя, ентузіазму й удачі на шляху!
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З Днем кондитера. Бажаю не пекти, а створювати справжні шедеври солодкого мистецтва, бажаю не працювати, а творити, бажаю не просто жити, а насолоджуватися кожною солодкою миттю свого життя. Нехай кожна ідея і мрія втілюється в диво реальності, нехай кожен день дарує успіх, визнання таланту, удачу і любов!
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Кондитер, нехай кожен твій день буде таким же солодким, як і кондитерські шедеври. Бажаю любові, посмішок, подорожей. Хай щастя ллється, немов гарячий шоколад, а також наповнює життя ласим і райською насолодою.
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Вітаю зі святом солодощі та краси, з Днем кондитера. Бажаю повітряних, як бісквіт, мрій і смачних, як вершковий крем, миттєвостей життя. Нехай Твої кондитерські шедеври всім припадають до смаку, нехай завжди у тебе буде маса креативних ідей і можливостей для їх втілення!
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Вітаю з днем народження чудового кондитера! Бажаю, щоб твоя тонка душа і витончена натура продовжувала творити чудові кондитерські шедеври! Великого натхнення, цікавих ідей, нових підходів і свіжого погляду на звичайні речі! Твори, радуй оточення неймовірними смаковими поєднаннями й будь по-справжньому щасливий!
День кондитера / Фото Canva
З днем народження, майстер дивовижної випічки й неймовірно смачних тортиків. Бажаю, щоб кожен твій день був м’яким бісквітним коржем, бажаю просочувати їх сиропом радості й кремом щастя. Нехай про чудесне кондитера ходять легенди, нехай для кожної твоєї мрії знаходиться удача і натхнення.
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Вітаю з днем народження чудового кондитера! Бажаю, щоб твоя тонка душа і витончена натура продовжувала творити чудові кондитерські шедеври! Великого натхнення, цікавих ідей, нових підходів і свіжого погляду на звичайні речі! Твори, радуй навколишніх неймовірними смаковими поєднаннями й будь по-справжньому щасливий!
Привітання з Днем кондитера у віршах
У День кондитера, друже,
Шлю тобі я вітання,
Я бажаю, щоб щасливим
Ти будь-кого зміг зробити.
Торт, тістечка, печиво,
Короваї та торти,
До ароматів додаєш
Щедро частину своєї душі.
Нехай від нашого «Спасибі!»
Поповнюється душа,
Буде життя твоє, кондитер,
Щасливе і гарне.
***
Кондитер — ти солодощів виробник,
Тобі відомий кожен смак і наповнювач,
Ти створюєш шедеври солодкі,
Тобі сьогодні палкі оплески!
***
У День кондитера феєричності, чудес,
Щоб радісним був робочий процес,
Нехай той позитив, що ти людям несеш,
Ти сам неодмінно в житті знайдеш!
***
Торт, тістечко, печиво —
Смаколики ти спечеш,
Всі прикрасиш збитим кремом,
Їх смачніше не знайдеш,
Класний, досвідчений кондитер,
Всі рецепти знаєш ти,
Приготувати можеш багато
Краси й смакоти!
В День кондитера бажаємо
Море щастя і любові,
Удосконалюй майстерність ти,
Позитив мерщій лови.
***
З Днем кондитера! Ти процвітай,
Замовлень більше завжди отримуй.
Нехай будуть шедеврами кекси й торти,
А життя перетвориться миттєво в курорт!
***
Наш солодкий чарівник, кондитер чудовий!
Ти створюєш шоколадну пісню,
Ванільну нотку у неї додаєш,
Мелодію вершків в неї ти вплетеш.
Ми у твоє свято тебе вітаємо,
І бачачи твої шедеври, просто таємно,
Нехай життя твоє буде таким же солодким,
Прекрасним, як шоколадка, чудесним!
***
З Днем кондитера дозвольте
Від душі привітати вас,
У справі ви безперечний профі,
Ви в десертах просто ас.
Натхнення вам бажаю,
Нових смачних вам витівок,
Солодкого життя і прекрасної,
Фантастичних ідей.
***
Наш дорогий кондитер, вітаємо!
Вас з Днем кондитера в цей час.
Звичайно ж, здоров’я і добра бажаємо,
Щоб було все і всюди клас.
Нехай життя буде тільки в радість,
Нехай оточують і посмішки, і успіх.
І кожен день, як ваша «солодкість»
Вам дарує позитив і яскравий сміх.