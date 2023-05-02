2 травня православні християни вшановують пам'ять святого Іоанна, повідомляє 24 Канал. У молодому віці він вирішив присвятити життя вірі.
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Іоанн вирушив до лаври святого Харитона, що була біля Мертвого моря. Цю лавру вважали одну з найбільших пам'яток у Палестині. Святий прожив там багато років та назвався Старопечерником.
Що сьогодні не можна робити
- У цей день не можна сваритися та вживати погані слова.
- Сьогодні заборонено вживати алкогольні напої.
- 2 травня радили не розповідати секрети людям.
- Не можна у цей день виносити сміття з дому.
Прикмети на 2 травня
- Сьогодні тепла погода – травень буде холодним.
- Качки зробили гніздо біля струмка – літо буде посушливим.
- Береза цвіте швидше за клен – влітку чекає тепла погода.
- Журавлі і ластівки прилетіли – більше морозів не буде.
Сьогодні – Міжнародний день Гаррі Поттера / Фото Unsplash
День в Україні та світі
Всесвітній день боротьби з астмою в Україні та світі. Сьогодні астма – доволі поширене захворювання, на нього страждають близько 300 мільйонів людей. Тому в цей день працюють над проінформованістю людей про загрозу.
Міжнародний день Гаррі Поттера. 2 травня по всьому світу фанати хлопчика, що вижив, проводять дні читання улюбленої книги або переглядають фільми.