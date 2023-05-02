2 травня православні християни вшановують пам'ять святого Іоанна, повідомляє 24 Канал. У молодому віці він вирішив присвятити життя вірі.

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Іоанн вирушив до лаври святого Харитона, що була біля Мертвого моря. Цю лавру вважали одну з найбільших пам'яток у Палестині. Святий прожив там багато років та назвався Старопечерником.

День ангела 2 травня святкують Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна сваритися та вживати погані слова.

Сьогодні заборонено вживати алкогольні напої.

2 травня радили не розповідати секрети людям.

Не можна у цей день виносити сміття з дому.

Прикмети на 2 травня

Сьогодні тепла погода – травень буде холодним.

Качки зробили гніздо біля струмка – літо буде посушливим.

Береза цвіте швидше за клен – влітку чекає тепла погода.

Журавлі і ластівки прилетіли – більше морозів не буде.



Сьогодні – Міжнародний день Гаррі Поттера / Фото Unsplash

День в Україні та світі

Всесвітній день боротьби з астмою в Україні та світі. Сьогодні астма – доволі поширене захворювання, на нього страждають близько 300 мільйонів людей. Тому в цей день працюють над проінформованістю людей про загрозу.

Міжнародний день Гаррі Поттера. 2 травня по всьому світу фанати хлопчика, що вижив, проводять дні читання улюбленої книги або переглядають фільми.