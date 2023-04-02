Професійне свято працівників геології, геодезії й картографії в Україні встановив Леонід Кучма – його відзначають кожного року у першу неділю квітня. У 2023 це свято випало на 2 квітня, повідомляє 24 Канал.

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Геологи вивчають надра Землі, корисні копалини, гірські породи, та цікавляться сучасними фізичними процесами. Їхні знання допомагають розуміти більше про розвиток планети.

Картинки-привітання з Днем геолога



Вітання з Днем геолога / Фото "Joy-pup"



Вітання з Днем геолога / Фото "Вікіпедія"



Вітання з Днем геолога / Фото "Вітання"



Вітання з Днем геолога / Фото "Телеграф"



Вітання з Днем геолога / Скриншот з відео