Профессиональный праздник работников геологии, геодезии и картографии в Украине установил Леонид Кучма – его отмечают каждый год в первое воскресенье апреля. В 2023 году этот праздник выпал на 2 апреля, пишет 24 Канал.
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Геологи изучают недра Земли, полезные ископаемые, горные породы и интересуются современными физическими процессами. Их знания помогают больше понимать о развитии планеты.
Картинки-поздравления с Днем геолога
Поздравление с Днем геолога / Фото "Joy-pup"
Поздравление с Днем геолога / Фото "Википедия"
Поздравление с Днем геолога / Фото "Вітання"
Поздравление с Днем геолога / Фото "Телеграф"
Поздравления с Днем геолога / Скриншот с видео