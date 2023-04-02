2 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Иоанна, Сергея и Патрикия, сообщает 24 Канал. Они были монахами и жили в одном монастыре. Эти земли страдали от нашествия разбойничьих племен, являвшихся язычниками.

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Во время очередного нашествия монахов жестоко убивали. Иоанна пытали, Сергея обезглавили, а Патрикий умер из-за едкого дыма. Все они стали мучениками.

Также 2 апреля чтят память Фотинии Колодезницы. Она была врачом и могла справиться с тяжелыми болезнями. Святую до сих пор просят в молитвах об исцелении и выздоровлении.

Что нельзя делать 2 апреля

Лучше в этот день не делать большие покупки.

Не ссорьтесь – ругательство может навлечь проблемы.

В воскресенье 2 апреля нельзя много работать и выполнять физический труд.

Считали, что в этот день мужчинам запрещено смотреть в глаза незамужним девушкам – иначе они могут остаться холостыми.

Лучше не начинать новых дел в этот день.

Приметы на этот день

Если 2 апреля идет дождь, осенью будет много грибов.

Не видно звезд ночью – совсем скоро потеплеет.

Если днем будет тепло и солнечно - такая погода будет в ближайшее время.

Прилетели скворцы – наступила настоящая весна.

День в Украине и мире

День геолога. Этот профессиональный праздник утвердили сами геологи, а затем его признали официальным и в Украине. Геологи – ученые и ученые, изучающие полезные ископаемые, исследуют литосферу.

Международный день детской книги. Именно эту дату избрали в честь дня рождения Ганса Кристиана Андерсена. В этот день вспоминают и подчеркивают важность чтения книг в раннем возрасте.

Всемирный день распространения знаний об аутизме. Это событие учредила ООН в 2007 году. Особенно в этот день вспоминают о детях, страдающих от заболевания. Но со временем все легче корректировать состояние.