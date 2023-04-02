2 квітня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Іоанна, Сергія й Патрикія, повідомляє 24 Канал. Вони були ченцями та жили в одному монастирі. Ці землі страждали від навали розбійницьких племен, що були язичниками.

Дивіться також 1 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити, цей день в Україні та світі

Під час чергової навали монахів жорстоко вбивали. Іоанна катували, Сергія обезголовили, а Патрикій помер через їдкий дим. Всі вони стали мучениками.

Також 2 квітня вшановують пам'ять Фотинії Колодязниці. Вона була лікаркою та могла впоратися із найтяжчими хворобами. Святу досі просять у молитвах про зцілення та одужання.

Що не можна робити 2 квітня

Краще цього дня не робити великі покупки.

Не сваріться – лайка може накликати проблеми.

У неділю 2 квітня не можна багато працювати й виконувати фізичну працю.

Вважали, що цього дня чоловікам заборонено дивитися в очі незаміжнім дівчатам – інакше вони можуть залишитись неодруженою.

Краще не починати нові справи у цей день.

Прикмети на цей день

Якщо 2 квітня йде дощ – восени буде багато грибів.

Не видно зірок уночі – зовсім скоро потеплішає.

Якщо вдень тепло та сонячно – така погода буде найближчим часом.

Прилетіли шпаки – настала справжня весна.

День в Україні та світі

День геолога. Це професійне свято затвердили самі геологи, а згодом його визнали офіційним і в Україні. Геологи – вчені та науковці, які вивчають корисні копалини, досліджують літосферу.

Міжнародний день дитячої книги. Саме цю дату обрали на честь дня народження Ганса Крістіана Андерсена. Цього дня згадують та наголошують на важливості читання книжок у ранньому віці.

Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм. Цю подію заснувала ООН у 2007 році. Особливо у цей день згадують про дітей, що страждають від захворювання. Та з часом все легше коригувати стан.