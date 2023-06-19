З Днем фермера: найкращі привітання до свята у прозі та віршах

На День фермера відзначають їхню плідну роботу з ведення сільського господарства. Вони можуть мати як власні землі, так і брати їх в оренду. Фермери забезпечують робочими місцями працівників, які займаються вирощуванням та обробкою продукції. Привітаймо їх з професійним святом.

День фермера відзначають в Україні традиційно 19 червня. Свято встановили у 2020 році, щоб підкреслити важливість фермерських господарств у розвитку сільського господарства України. Привітання з Днем фермера у прозі та віршах – зібрав 24 Канал.

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Привітання з Днем фермера у прозі

З Днем фермера. Бажаю щедрих врожаїв овочів на просторах полів і багатих врожаїв щастя на просторах душі, бажаю зростання і приросту худоби, а також зростання і приросту прибутку. Успіхів у роботі, достатку в житті, любові в серці та міцного здоров’я.

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З Днем фермера. Бажаю, щоб і клімат, і погода, і настрій, і старання, і здібності, і бажання сприяли процвітанню твоєї справи. Бажаю сил і козацького здоров’я. Нехай не буде шкідників на грядках, нехай не буде паразитів у худоби, нехай не буде конкурентів на ринку, нехай не буде ворогів в житті. Любові, добробуту та щастя.

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Вітаю з Днем фермера. Веселий фермер, добрий дядько, бажаю тобі, щоб на ділянках колосився урожай, щоб в загонах стояла удійна, щедра на м’ясо і сало худоба, щоб кури неслись і неслись, шерсть на вівцях росла і росла, а всі фактори життя сприятливо впливали на стабільний і високий дохід. Оптимізму тобі, удачі та міцного здоров’я.

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Дорогий фермере, вітаю з професійним святом! Я бажаю то щедрих врожаїв та надоїв. Нехай твоє господарство буде прибутковим, а ти легко виходитимеш з проблем. Гарного господарювання!

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З Днем фермера! Нехай твоя діяльність приносить тобі успіх та багатство. Бажаю тобі гарного врожаю, а також багато можливостей. Нехай твоє господарство стає лише кращим та багатшим.

***

Вітаю Днем фермера. Бажаю родючих чорноземів, удійної рогатої худоби, м’ясних і сальних хрюшок, золота пшениці й пахощів в саду, великих запасів у твоїх засіках, великої удачі у твоїх руках і великого щастя у твоєму серці.

Привітання з Днем фермера у віршах

Тебе я з Днем фермера,

Фермер, вітаю,

Господарем тобі

Бути на землі бажаю.

Радує нехай нива

Щедрим урожаєм,

Річки нехай молочні

Берегів не знають.

Господарство хай твоє

Зростає і розвивається,

І твоя продукція

На весь світ прославиться.

***

Всіх, хто хліб для нас ростить,

Нехай Господь благословить!

Ми ж вас зі святом вітаємо,

Врожаїв вам бажаємо!

І здоров’я до ста літ,

Щоб не відали ви бід,

Щоб сіяли, орали,

Врожаї збирали!

***

З Днем фермера вітаю,

Врожаїв хороших бажаю!

Земля нехай буде родючою,

Душа твоя щасливою і вільною!

***

Ти любиш землю, фермер,

Ти на ній живеш,

Ти знаєш, що посієш —

То потім пожнеш.

З днем Фермера

Сьогодні тебе вітаю,

На любов любов’ю

Земля нехай відповідає.

Нехай радує тебе

Багатий врожай,

Колос золотий

Хай обернеться в коровай.

Нехай колосяться ниви

Та цвітуть сади,

На землі своїй

Господарем будь ти.

***

Милий фермер, зі святом твоїм,

У своїй справі просто спец,

Неосяжним перспективам

Не прийде нехай кінець.

Сил бажаю, натхнення,

Нові штовхати ідеї,

Нехай приносять тобі прибуток

Всі наміри та витівки.

Нехай супроводжує удача

І успіх не покидає,

Справа добра твоя

Нехай лише тільки процвітає.

***

Фермі ти віддав всі сили,

Розкриваєш свій талант.

Ти господар бездоганний,

Справжній діамант.

У День фермера бажаю

Сил, здоров’я, процвітання,

Нехай приносить тобі прибуток

Твоє славне покликання.

***

Нехай буде життя твоє прекрасне,

І ферма тільки процвітає!

Нехай то сонце світить ясно,

То урожай дощ поливає!

Бути фермером — твоє покликання,

Дуже успішним будь завжди!

Нехай заповітні бажання

Здійсняться без праці!