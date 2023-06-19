З Днем фермера: найкращі привітання до свята у прозі та віршах
На День фермера відзначають їхню плідну роботу з ведення сільського господарства. Вони можуть мати як власні землі, так і брати їх в оренду. Фермери забезпечують робочими місцями працівників, які займаються вирощуванням та обробкою продукції. Привітаймо їх з професійним святом.
День фермера відзначають в Україні традиційно 19 червня. Свято встановили у 2020 році, щоб підкреслити важливість фермерських господарств у розвитку сільського господарства України. Привітання з Днем фермера у прозі та віршах – зібрав 24 Канал.
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Привітання з Днем фермера у прозі
З Днем фермера. Бажаю щедрих врожаїв овочів на просторах полів і багатих врожаїв щастя на просторах душі, бажаю зростання і приросту худоби, а також зростання і приросту прибутку. Успіхів у роботі, достатку в житті, любові в серці та міцного здоров’я.
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З Днем фермера. Бажаю, щоб і клімат, і погода, і настрій, і старання, і здібності, і бажання сприяли процвітанню твоєї справи. Бажаю сил і козацького здоров’я. Нехай не буде шкідників на грядках, нехай не буде паразитів у худоби, нехай не буде конкурентів на ринку, нехай не буде ворогів в житті. Любові, добробуту та щастя.
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Вітаю з Днем фермера. Веселий фермер, добрий дядько, бажаю тобі, щоб на ділянках колосився урожай, щоб в загонах стояла удійна, щедра на м’ясо і сало худоба, щоб кури неслись і неслись, шерсть на вівцях росла і росла, а всі фактори життя сприятливо впливали на стабільний і високий дохід. Оптимізму тобі, удачі та міцного здоров’я.
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Дорогий фермере, вітаю з професійним святом! Я бажаю то щедрих врожаїв та надоїв. Нехай твоє господарство буде прибутковим, а ти легко виходитимеш з проблем. Гарного господарювання!
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З Днем фермера! Нехай твоя діяльність приносить тобі успіх та багатство. Бажаю тобі гарного врожаю, а також багато можливостей. Нехай твоє господарство стає лише кращим та багатшим.
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Вітаю Днем фермера. Бажаю родючих чорноземів, удійної рогатої худоби, м’ясних і сальних хрюшок, золота пшениці й пахощів в саду, великих запасів у твоїх засіках, великої удачі у твоїх руках і великого щастя у твоєму серці.
Привітання з Днем фермера у віршах
Тебе я з Днем фермера,
Фермер, вітаю,
Господарем тобі
Бути на землі бажаю.
Радує нехай нива
Щедрим урожаєм,
Річки нехай молочні
Берегів не знають.
Господарство хай твоє
Зростає і розвивається,
І твоя продукція
На весь світ прославиться.
***
Всіх, хто хліб для нас ростить,
Нехай Господь благословить!
Ми ж вас зі святом вітаємо,
Врожаїв вам бажаємо!
І здоров’я до ста літ,
Щоб не відали ви бід,
Щоб сіяли, орали,
Врожаї збирали!
***
З Днем фермера вітаю,
Врожаїв хороших бажаю!
Земля нехай буде родючою,
Душа твоя щасливою і вільною!
***
Ти любиш землю, фермер,
Ти на ній живеш,
Ти знаєш, що посієш —
То потім пожнеш.
З днем Фермера
Сьогодні тебе вітаю,
На любов любов’ю
Земля нехай відповідає.
Нехай радує тебе
Багатий врожай,
Колос золотий
Хай обернеться в коровай.
Нехай колосяться ниви
Та цвітуть сади,
На землі своїй
Господарем будь ти.
***
Милий фермер, зі святом твоїм,
У своїй справі просто спец,
Неосяжним перспективам
Не прийде нехай кінець.
Сил бажаю, натхнення,
Нові штовхати ідеї,
Нехай приносять тобі прибуток
Всі наміри та витівки.
Нехай супроводжує удача
І успіх не покидає,
Справа добра твоя
Нехай лише тільки процвітає.
***
Фермі ти віддав всі сили,
Розкриваєш свій талант.
Ти господар бездоганний,
Справжній діамант.
У День фермера бажаю
Сил, здоров’я, процвітання,
Нехай приносить тобі прибуток
Твоє славне покликання.
***
Нехай буде життя твоє прекрасне,
І ферма тільки процвітає!
Нехай то сонце світить ясно,
То урожай дощ поливає!
Бути фермером — твоє покликання,
Дуже успішним будь завжди!
Нехай заповітні бажання
Здійсняться без праці!