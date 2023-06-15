16 червня у церковному календарі – день пам'яті святого Лукілліана, пише 24 Канал. Він жив у III столітті та спершу був язичницьким жрецем.

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Лукілліан навернувся до християнства та почав активно проповідувати й навертати інших. Про це дізнався інший жрець та доповів начальству. Лукілліана заарештували та довго мучили з іншими вірянами. Згодом святому відсікли голову.

День ангела 16 червня святкують Георгій, Єгор, Іларіон, Рафаель, Сюзанна, Фекла.

Що не можна робити у цей день

У цей день не можна лаятися та вживати погані слова.

Краще не укладати сьогодні важливі угоди.

У цей день радили не розповідати потаємні бажання та секрети.

Прикмети на завтра

У цей день гроза – буде поганим сінокіс.

Впав сильний дощ – щедро виростуть гриби.

Туман зранку стелиться по воді – буде тепло.

День в Україні та світі

Всесвітній день морських черепах. Це свято заснували з нагоди відкриття одного з найбільших національних парків у Коста-Риці, де можна було досліджувати черепах. Святкування проходять під егідою Світового фонду дикої природи.

Міжнародний день сімейних грошових переказів. Це свято молоде – воно стало офіційним у 2018 році завдяки ООН. У цей день згадують про емігрантів: багато людей переїжджають в інші країни на заробітки та пересилають рідним кошти.