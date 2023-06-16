Серед стародавніх чоловічих імен можна знайти різноманітні варіанти з різним значенням та звучанням. Існують цікаві стародавні чоловічі імена, які ми забули.

До теми Звідки походить ім'я Дарія: коли святкують іменини ці жінки

Рідкісні чоловічі імена: їх значення

Антип – "завзятий", "міцний"

Вакула – "пастух", "волопас".

Єрмак – "вісник народу".

Власій – "простий", "грубуватий".

Всеволод – "володар усіх".

Лаврентій – "увінчує лаврами".

Лука – "світлий", "що світиться".

Мирон – "добрий".

Тихон – "приносить щастя".

Радомир – "радий світу".

Наум – "втіха".

Світозар – "світлий, як зоря".

Орест – "горець", "дикун".

Ратмір – "воїн світу".

Кузьма – "прикраса".

Ігнатій – "вогненний", "ревнивий".

Яків – "Божий твір".

Панкратій – "всевладний", "всемогутній".

Фома – "близнюк".

Юхим – "благочестивий".

Харитон – "щедрий", "вдячний".

Луп – "вовк".

Любомир – "той, хто любить мир".

Серафим – "вогненний", "полум'яний".

Митрофан – "слава матері", "той, що має славну матір".

Трохим – "вихованець".

Сава – "бажаний".

Марій – "море".

Мілан – "милий".

Потап – "мандрівник".