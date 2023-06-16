Серед стародавніх чоловічих імен можна знайти різноманітні варіанти з різним значенням та звучанням. Існують цікаві стародавні чоловічі імена, які ми забули.
До теми Звідки походить ім'я Дарія: коли святкують іменини ці жінки
Рідкісні чоловічі імена: їх значення
Антип – "завзятий", "міцний"
Вакула – "пастух", "волопас".
Єрмак – "вісник народу".
Власій – "простий", "грубуватий".
Всеволод – "володар усіх".
Лаврентій – "увінчує лаврами".
Лука – "світлий", "що світиться".
Мирон – "добрий".
Тихон – "приносить щастя".
Радомир – "радий світу".
Наум – "втіха".
Світозар – "світлий, як зоря".
Орест – "горець", "дикун".
Ратмір – "воїн світу".
Кузьма – "прикраса".
Ігнатій – "вогненний", "ревнивий".
Яків – "Божий твір".
Панкратій – "всевладний", "всемогутній".
Фома – "близнюк".
Юхим – "благочестивий".
Харитон – "щедрий", "вдячний".
Луп – "вовк".
Любомир – "той, хто любить мир".
Серафим – "вогненний", "полум'яний".
Митрофан – "слава матері", "той, що має славну матір".
Трохим – "вихованець".
Сава – "бажаний".
Марій – "море".
Мілан – "милий".
Потап – "мандрівник".