25 квітня в Україні відзначають День доньки – тепле родинне свято, яке проводять у колі сім'ї. Для батьків – це ще одна можливість проявити любов та турботу до своїх діток. А найкращі привітання у віршах і прозі – зібрав 24 Канал.

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Привітання з Днем доньки у віршах

Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров’я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе, щоб був із любов’ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

***

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

***

Люба наша донечко,

Сяй, неначе сонечко,

Як веселка, вигравай,

Як промінчик, зігрівай!

Щебечи, неначе пташка,

Розквітай, як та ромашка,

Як тополька, будь струнка,

Як струмочок, будь дзвінка,

Будь, неначе вир, бурхлива!

Люба доню, будь щаслива.

***

Завжди щаслива будь, кохана,

Щоб всі здійснились твої плани,

Бажаю вірних поруч друзів,

В житті все буде "олл інклюзів"!

Привітання з Днем доньки у прозі

Донечка, вітаю зі святом! Щирості й любові, щоб у тебе виходило все, що ти будеш думати зробити. Бажаю тобі вірних друзів і близьких люблячих людей поруч. Нехай з тобою по життю рука об руку йде найвірніший супутник! Будь щаслива і роби щасливими близьких і рідних людей! Будь кохана і бажана. З Днем дочки!



День доньки 2023 / Фото Freepik

***

Вітаю тебе, моя мила донечка. Бажаю душевного сяйва, відчуття краси щодня і щастя у кожному моменті, прекрасного настрою, удачі й любові. Нехай тебе завжди оточують добрі люди, нехай для тебе не буде нічого неможливого.

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Дорогоцінна моя дівчинка, вітаю тебе з Днем дочки! Я і зараз прекрасно пам’ятаю той день, коли ти тільки з’явилася на світ – тоді життя для мене заграло новими барвами. Я знаю, вірю і сподіваюся, що ти виростеш прекрасною, мудрою й обдарованою дівчиною, що у тебе вистачить бажання і сил відшукати свою власну дорогу в цьому житті, знайти для себе цікаве і корисне заняття. Я люблю тебе!

***

Моя люба донечка! Вітаю тебе зі святом! Бажаю залишатися яскравою зорею та теплим сонечком! Будь щирою, творчою і чесною. Бажаю хороших сюрпризів та радості від близьких!

***

Моя славна, хороша дівчинка, вітаю з Днем донечки! Побажання – найкращі: нехай життя твоє буде завжди веселе і барвисте, нехай тільки добрі події відбуваються в ньому. Нехай добрими супутниками для тебе стануть успіх, любов і надія, і нехай твоя віра дарує тобі сили й терпіння в труднощах. Будь щаслива, моя хороша!