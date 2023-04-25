25 апреля в Украине отмечают День дочери – теплый семейный праздник, проводимый в кругу семьи. Для родителей это еще одна возможность проявить любовь и заботу к своим деткам. А лучшие поздравления в стихах и прозе – собрал 24 Канал.

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Поздравления с Днем дочери в стихах

Доченька, нежная моя и прекрасная,

Солнышко светлое, копилка моя,

Искренне приветствую тебя моя ясная,

Всегда по счастью желаю наряды.

Море здоровья, красоты неземной,

Цветов, вдохновения, тепла и добра,

Мир у тебя, чтобы был с любовью,

Чтоб ты, красавица, рада была!

***

Я тебя с праздником поздравляю,

Доченька, милая, обнимаю.

Пусть же мир с тобой будет,

Уважают добрые люди.

Мечты пусть твои исполнятся,

И в сердце будет счастье.

***

Дорогая наша доченька,

Сияй, как солнышко,

Как радуга, выигрывай,

Как лучик, согревай!

Щебечи, как птичка,

Расцветай, как ромашка,

Как тополька, будь стройна,

Как ручеек, будь звонка,

Будь, как водоворот, бурная!

Дорогая дочка, будь счастлива.

***

Всегда счастлива будь, любимая,

Чтобы все осуществились твои планы,

Желаю верных рядом друзей,

В жизни все будет "олл инклюзов"!

Поздравление с Днем дочери в прозе

Доченька, поздравляю с праздником! Искренности и любви, чтобы у тебя получалось все, что ты будешь думать. Желаю тебе верных друзей и близких любящих людей рядом. Пусть с тобой по жизни рука об руку идет вернейший спутник! Будь счастлива и делай счастливыми близких и родных людей! Будь любима и желанная. С Днем дочери!



День дочери 2023 года / Фото Freepik

***

Приветствую тебя, моя милая дочь. Желаю душевного сияния, ощущения красоты каждый день и счастья в каждом моменте, прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, пусть тебе не будет ничего невозможного.

***

Драгоценная моя девочка, поздравляю тебя с Днем дочери! Я и сейчас прекрасно помню тот день, когда ты только появилась на свет – тогда жизнь для меня заиграла новыми красками. Я знаю, верю и надеюсь, что ты вырастешь прекрасной, мудрой и одаренной девушкой, что у тебя хватит желания и сил отыскать свой собственный путь в этой жизни, найти для себя интересное и полезное занятие. Я люблю тебя!

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Моя дорогая дочь! Поздравляю тебя с праздником! Желаю оставаться яркой звездой и теплым солнышком! Будь искренней, творческой и честной. Желаю хороших сюрпризов и радости близких!

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Моя славная, хорошая девочка, поздравляю с Днем доченьки! Пожелания – самые лучшие: пусть жизнь твоя будет всегда веселая и красочная, пусть только добрые события происходят в ней. Пусть хорошими спутниками для тебя станут успех, любовь и надежда, и пусть твоя вера дарит тебе силы и терпение в трудностях. Будь счастлива, моя хорошая!