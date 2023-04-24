24 апреля в церковном календаре – день памяти мученика Антипа Пергамского. Он является известным учеником Иоанна Богослова и епископом Пергамской церкви, информирует 24 Канал.
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Антип Пергамский не хотел отказываться от веры в Иисуса Христа и поклоняться языческим идолам, из-за чего столкнулся с жестокими преследованиями. Поэтому его бросили в храм Артемиды – там он погиб мученической смертью. Тело Антипа в конце концов было тайно похоронено христианами. На этом месте построили храм, где многие искали исцеления.
В Антипов день было принято готовить и пробовать домашнее пиво.
Что нельзя делать сегодня
- 24 апреля издавна считалось неурожайным днем, поэтому нельзя работать на огороде.
- Запрещено заниматься рукоделием: вышивать, шить, вязать.
- Лучше не отправляться в путешествие.
- Нельзя злословить и ругаться.
Приметы на 24 апреля
- Если утром будет мороз, а днем снег – еще целый месяц будет холодно.
- Зацвела ива – скоро будет потепление.
- Утром 24 апреля туманно будет хороший урожай.
- Красное небо – всю весну будет холодно.
- На реке все еще виден лед – лето будет холодным.
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