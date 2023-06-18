День батька – це чудова нагода для родинного святкування та проведення часу разом, а ще – можливість подякувати своєму батькові за все, що він для вас зробив. 24 Канал підготував теплі картинки-привітання до свята.

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Картинки-привітання з Днем батька



З Днем батька 2023 / Фото "Твій світ"



З Днем батька 2023 / Фото krainau



З Днем батька 2023 / Фото V24



З Днем батька 2023 / Фото "Молодий буковинець"



З Днем батька 2023 / Фото "Твій світ"



З Днем батька 2023 / Фото "Радіо Максимум"



З Днем батька 2023 / Фото Krainau



З Днем батька 2023 / Фото Joy Pup



З Днем батька 2023 / Фото Твій світ



Привітання з Днем батька 2023 / Фото V24



Привітання з Днем батька 2023 / Фото "РБК-Україна"