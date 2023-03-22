Привітання з Днем ангела Валерія: найкращі слова у віршах і прозі

22 березня – особливий день для чоловіків з ім'ям Валерій. Так звали одного із Сорока севастійських мучеників. Це ім'я з давньогрецької означає "сильний", "бадьорий", "здоровий".

22 березня свої іменини святкує Валерій, повідомляє 24 Канал. Ті, хто носять це ім'я, відомі хоробрістю й силою. Серед відомих українців це ім'я має головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, військовий Валерій Маркус, письменник Валерій Шевчук.

До слова 21 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

День ангела Валерія – привітання у віршах

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Валерій,

Прийми привітання!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Валери іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!



День ангела Валерія / Фото Unsplash

Твоє ім’я Валерій — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

В День Ангела, Валерій, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаючи Валерія сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

День ангела Валерія – привітання у прозі

Щиро вітаємо тебе, Валерію, з Днем ангела! Часом ім'я – як дороговказ, що не дає нам заблукати і втратити один одного у світі людей. Носи своє ім'я з гідністю, але не забувай про те, що не ім'ям славиться людина, а справами. Нехай твоє серце випромінює доброту, і вона повернеться сторицею! І якщо одного разу тобі стане сумно, нехай поруч будуть найближчі й найдорожчі люди, готові прийти на допомогу. Успіху і віри в чудеса!

***

Кажуть, янгол-охоронець нас направляє на вірний шлях, коли ми віримо у Бога. Віра у добро помагає бачити істину на життєвому перехресті, а особисто янгол залишає знаки та підказки для зважених рішень. Я тобі бажаю Валерію, щоб твій янгол-охоронець завжди йшов попереду тебе і захищав від життєвих негараздів. З Днем ангела!



День ангела Валерія / Фото Unsplash

Валерій, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на хвилину не згасне. Бажаю з доброю надією йти тільки вперед і неодмінно домагатися своїх цілей.

***

Дорогий Валерію! Нехай твій ангел почує всі твої молитви і допоможе впоратися з усіма негараздами на життєвому шляху! Будь стійким у своїй вірі, допомагай нужденним, прощай людям їх помилки і будь милосердним щодо близьких. Зі святом тебе!

***

Валерію, ти сьогодні святкуєш свої іменини, мені дуже шкода, що я перебуваю так далеко від тебе і не зможу обійняти тебе особисто і привітати з Днем Ангела. Але я подумки з тобою і бажаю тобі світлої життєвої дороги і щастя без кінця.