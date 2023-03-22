22 березня свої іменини святкує Валерій, повідомляє 24 Канал. Ті, хто носять це ім'я, відомі хоробрістю й силою. Серед відомих українців це ім'я має головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, військовий Валерій Маркус, письменник Валерій Шевчук.
До слова 21 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
День ангела Валерія – привітання у віршах
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Валерій,
Прийми привітання!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Валери іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
День ангела Валерія / Фото Unsplash
Твоє ім’я Валерій — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
В День Ангела, Валерій, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Вітаючи Валерія сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
День ангела Валерія – привітання у прозі
Щиро вітаємо тебе, Валерію, з Днем ангела! Часом ім'я – як дороговказ, що не дає нам заблукати і втратити один одного у світі людей. Носи своє ім'я з гідністю, але не забувай про те, що не ім'ям славиться людина, а справами. Нехай твоє серце випромінює доброту, і вона повернеться сторицею! І якщо одного разу тобі стане сумно, нехай поруч будуть найближчі й найдорожчі люди, готові прийти на допомогу. Успіху і віри в чудеса!
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Кажуть, янгол-охоронець нас направляє на вірний шлях, коли ми віримо у Бога. Віра у добро помагає бачити істину на життєвому перехресті, а особисто янгол залишає знаки та підказки для зважених рішень. Я тобі бажаю Валерію, щоб твій янгол-охоронець завжди йшов попереду тебе і захищав від життєвих негараздів. З Днем ангела!
День ангела Валерія / Фото Unsplash
Валерій, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на хвилину не згасне. Бажаю з доброю надією йти тільки вперед і неодмінно домагатися своїх цілей.
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Дорогий Валерію! Нехай твій ангел почує всі твої молитви і допоможе впоратися з усіма негараздами на життєвому шляху! Будь стійким у своїй вірі, допомагай нужденним, прощай людям їх помилки і будь милосердним щодо близьких. Зі святом тебе!
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Валерію, ти сьогодні святкуєш свої іменини, мені дуже шкода, що я перебуваю так далеко від тебе і не зможу обійняти тебе особисто і привітати з Днем Ангела. Але я подумки з тобою і бажаю тобі світлої життєвої дороги і щастя без кінця.