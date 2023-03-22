22 марта свои именины празднует Валерий, сообщает 24 Канал. Те, кто носят это имя, известны храбростью и силой. Среди известных украинцев это имя главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, военный Валерий Маркус, писатель Валерий Шевчук.

К слову 21 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

День ангела Валерия – поздравление в стихах

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ангела, Валерий,

Прими поздравления!

***

Рано утром, до восхода солнца

Ангел стучал в окошко

И сказал мне новость,

Что у Валеры именины!

Желаю тебе: тихих звездных ночей,

Голубых или карих или серых глаз,

И счастья безграничного, счастья человеческого,

В жизни любить кого-нибудь, только одного!



День ангела Валерия / Фото Unsplash

Твое имя Валерий — лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

И ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

С тобой вместе пусть скорбит и радуется,

Ты верь ему, потому что он не подведет,

На него всегда будет и есть надежда!

***

В День Ангела, Валерий, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье,

И пусть тебя хранит Бог!

***

Приветствуя Валерия сегодня,

Сказать хочу снова и снова,

Пусть всегда живут с Тобой

Надежда, Вера и Любовь.

Пусть добрый Ангел с небес

Защищает и не разочарует,

И удивительных тысячи чудес

В жизни твоей Тебе дарит.

День ангела Валерия – поздравление в прозе

Поздравляем тебя, Валерий, с Днем ангела! Иногда имя – как указатель, не дающий нам заблудиться и потерять друг друга в мире людей. Носи свое имя с достоинством, но не забывай о том, что не именем славится человек, а делами. Пусть твое сердце излучает доброту, и она вернется сторицей! И если однажды тебе станет грустно, пусть рядом будут самые близкие и самые дорогие люди, готовые прийти на помощь. Удачи и веры в чудеса!

***

Говорят, ангел-хранитель нас направляет на верный путь, когда мы верим в Бога. Вера в добро помогает видеть истину на жизненном перекрестке, а лично ангел оставляет знаки и подсказки для взвешенных решений. Я тебе желаю Валерию, чтобы твой ангел-хранитель всегда шел впереди тебя и защищал от жизненных проблем. С Днем ангела!



День ангела Валерия / Фото Unsplash

Валерий, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой охранник всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с хорошей надеждой идти только вперед и непременно добиваться своих целей.

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Дорогой Валерий! Пусть твой ангел услышит все твои молитвы и поможет справиться со всеми невзгодами на жизненном пути! Будь стойким в своей вере, помогай нуждающимся, прощай людям их ошибки и будь милосерден к близким. С праздником тебя!

***

Валерий, ты сегодня празднуешь свои именины, мне очень жаль, что я нахожусь так далеко от тебя и не смогу обнять тебя лично и поздравить с Днем Ангела. Но я мысленно с тобой и желаю тебе светлого жизненного пути и счастья без конца.