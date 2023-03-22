22 марта свои именины празднует Валерий, сообщает 24 Канал. Те, кто носят это имя, известны храбростью и силой. Среди известных украинцев это имя главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, военный Валерий Маркус, писатель Валерий Шевчук.
К слову 21 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
День ангела Валерия – поздравление в стихах
Пусть в день твоего святого,
Ангел сил прибавит ко всему,
Чтобы жизнь не была серой,
Пусть придаст воодушевления и веры,
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебания,
С днем ангела, Валерий,
Прими поздравления!
***
Рано утром, до восхода солнца
Ангел стучал в окошко
И сказал мне новость,
Что у Валеры именины!
Желаю тебе: тихих звездных ночей,
Голубых или карих или серых глаз,
И счастья безграничного, счастья человеческого,
В жизни любить кого-нибудь, только одного!
День ангела Валерия / Фото Unsplash
Твое имя Валерий — лучшее из имен,
Каким тебя благословила мать,
И ангел взял тебя под свой покров,
Чтобы до конца жизни оберегать!
Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,
С тобой вместе пусть скорбит и радуется,
Ты верь ему, потому что он не подведет,
На него всегда будет и есть надежда!
***
В День Ангела, Валерий, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье,
И пусть тебя хранит Бог!
***
Приветствуя Валерия сегодня,
Сказать хочу снова и снова,
Пусть всегда живут с Тобой
Надежда, Вера и Любовь.
Пусть добрый Ангел с небес
Защищает и не разочарует,
И удивительных тысячи чудес
В жизни твоей Тебе дарит.
День ангела Валерия – поздравление в прозе
Поздравляем тебя, Валерий, с Днем ангела! Иногда имя – как указатель, не дающий нам заблудиться и потерять друг друга в мире людей. Носи свое имя с достоинством, но не забывай о том, что не именем славится человек, а делами. Пусть твое сердце излучает доброту, и она вернется сторицей! И если однажды тебе станет грустно, пусть рядом будут самые близкие и самые дорогие люди, готовые прийти на помощь. Удачи и веры в чудеса!
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Говорят, ангел-хранитель нас направляет на верный путь, когда мы верим в Бога. Вера в добро помогает видеть истину на жизненном перекрестке, а лично ангел оставляет знаки и подсказки для взвешенных решений. Я тебе желаю Валерию, чтобы твой ангел-хранитель всегда шел впереди тебя и защищал от жизненных проблем. С Днем ангела!
День ангела Валерия / Фото Unsplash
Валерий, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой охранник всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с хорошей надеждой идти только вперед и непременно добиваться своих целей.
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Дорогой Валерий! Пусть твой ангел услышит все твои молитвы и поможет справиться со всеми невзгодами на жизненном пути! Будь стойким в своей вере, помогай нуждающимся, прощай людям их ошибки и будь милосерден к близким. С праздником тебя!
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Валерий, ты сегодня празднуешь свои именины, мне очень жаль, что я нахожусь так далеко от тебя и не смогу обнять тебя лично и поздравить с Днем Ангела. Но я мысленно с тобой и желаю тебе светлого жизненного пути и счастья без конца.