21 марта верующие чтят память Феофилакта Исповедника, жившего в VIII веке во время иконоборческой ереси. Он был преданным учеником патриарха Тарасия, занимавшего должность первого императорского советника. В тот период осудили иконоборческую ересь, пишет 24 Канал.

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По благословению Тарасия Феофилакт и святой Михаил отправились в монастырь на берегу Черного моря. После нескольких лет там их обоих рукоположили во епископы: так Феофилакт стал епископом Никодимийским. Но власть не испортила Исповедника. Он строил храмы, больницы, дома для паломников, давал милостыню и самостоятельно помогал больным, омывая раны.

Со временем к власти пришел иконоборец Лев V Армянин, которому Феофилакт изрек недолгие годы жизни. Император разозлился и бросил епископа в крепость, где Исповедник был до самой смерти.



Феофилакт Исповедник / Фото из открытых источников

Заметим, именины 21 марта празднуют: Ярема, Афанасий, Лазарь, Феодосий, Федос, Дементий.

Что нельзя делать 21 марта

В этот день следует быть осторожными с деньгами: не давать деньги взаймы, но и не брать; не совершать импульсивных покупок.

Помня о святом Феофилакте, не отказывайте в помощи тем, кто в этом нуждается.

Не стоит отправляться в дальний путь.

Не подписывайте никакие документы и не идите на риски.

Лучше отказаться от медицинских операций.

Этот день в мире