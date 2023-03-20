20 марта во всех странах мира ночь и день будут продолжаться одинаково. Этот день также считается астрономическим началом весны, сообщает 24 Канал.

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Дата и время весеннего равноденствия в 2023 году

Ежегодно дата и время весеннего равноденствия изменяется, поскольку промежуток между весенним и осенним равноденствием насчитывает около 365, 24 солнечных суток. В 2022 году равноденствие было 21 марта, а в этом году оно наступило 20 марта.



День весеннего равноденствия / Фото Canva

Полагают, что равноденствие насыщено мощной энергетикой. Именно в это время Земля располагается к Солнцу под таким углом, что его лучи направлены прямо на экватор. Такое событие очень важно для астрономии, поскольку происходит лишь несколько дней в году.

Ритуалы, которые нужно совершить 20 марта

Убрать дом: выметая грязь, из дома выбрасывают нищету и болезни.

выметая грязь, из дома выбрасывают нищету и болезни. Расставлять в углах комнат по три копейки: после проведения этого ритуала следует ожидать улучшения финансового положения.

после проведения этого ритуала следует ожидать улучшения финансового положения. Избавиться от всех старых вещей: выбросив старое, открывают дверь для нового.

выбросив старое, открывают дверь для нового. Загадать желание: формулируйте свои планы четко, до мелочей; составляйте свои планы в положительной форме; проставляйте дату, до которой вы хотели бы совершить желаемое.

Отказаться от негатива: не впускать в жизнь невзгоды.

Очистить тело: поток воды смоет весь негатив и наполнит бодростью.

Что нельзя делать 20 марта